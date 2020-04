Melissa McCarthy explique pourquoi elle voulait redonner à sa tante et à son oncle sur la nouvelle série de HGTV «Celebrity IOU»

Hollywood A-listers redonnent à ceux qui ont eu un impact majeur sur leur vie dans une nouvelle série de HGTV.

Celebrity IOU – qui débute le 13 avril – suit les Property Brothers Jonathan et Drew Scott alors qu’ils s’associent à des célébrités telles que Brad Pitt, Viola Davis, Michael Bublé et Rebel Wilson pour livrer de superbes rénovations surprenantes. La comédienne Melissa McCarthy, qui veut mettre à jour la maison de sa tante et de son oncle, participe également à l’action.

Pourquoi Melissa McCarthy voulait redonner

Melissa McCarthy | Adam Christopher / Banque de photos NBCUniversal / NBCU via .

Dans un clip de l’émission partagé avec Showbiz Cheat Sheet, McCarthy explique pourquoi elle voulait faire quelque chose de spécial pour sa tante et son oncle, qui sont tous deux des officiers de police à la retraite.

“Ils ont passé toute leur vie à prendre soin des autres”, explique McCarthy. “Je ne pouvais pas penser à quelqu’un d’autre qui le mérite plus.”

«Il est vraiment facile de redonner à deux personnes qui n’ont fait que donner», explique McCarthy, ajoutant que les leçons qu’elle a apprises de ses proches «m’ont donné envie de donner».

Dans une interview accordée à Irish America en 2017, McCarthy a expliqué que de nombreux membres de sa famille travaillent dans des professions d’aide. “J’ai un million de policiers irlandais de Chicago dans ma famille, et si les choses n’avaient pas fonctionné pour moi en tant qu’actrice, j’aurais pu me voir comme enseignante”, a-t-elle déclaré.

McCarthy réalise une rénovation pour sa tante et son oncle

McCarthy veut créer une retraite à l’étage pour sa tante afin qu’elle puisse cuisiner et se divertir. En bas, elle veut mettre dans une grotte pour son oncle.

Une fois la rénovation commencée, la star des demoiselles d’honneur s’y met rapidement.

«Aller contre un mur avec un marteau est très satisfaisant», dit-elle. Plus tard, elle brandit une perceuse et déclare: “La grotte de l’homme de Jim a commencé.”

McCarthy et les frères Scott l’ont apparemment sorti du parc avec leur rénovation. Sa tante et son oncle ont une réaction larmoyante à la transformation. Et quand Drew et Jonathan font une apparition, sa tante le perd vraiment.

Jonathan Scott dit qu’il est «étonnant» de voir des célébrités redonner

Célébrité IOU | HGTV

La célébrité IOU verra également l’acteur Jeremy Renner faire quelque chose de spécial pour sa mère, tandis que Brad Pitt, oscarisé, aide à rénover un garage indépendant pour son ami et maquilleur de 30 ans. Les projets comprennent la transformation d’une arrière-cour terne en rêve d’un artiste et la transformation d’un condo de son style dépassé des années 70 en une maison moderne et confortable.

Voir les célébrités prendre le temps de redonner est impressionnant, a déclaré Jonathan Scott dans un communiqué.

“Il est étonnant de voir quelqu’un qui connaît un grand succès être suffisamment enraciné pour se souvenir toujours des personnes qui les ont aidés à y arriver”, a-t-il déclaré.

“Faire partie de cette émission nous touche vraiment”, a ajouté Drew Scott. “C’est ce que nous aimons faire, transformer la vie des gens à travers leur maison.”

Celebrity IOU sera diffusé le lundi 13 avril à 9 / 8c sur HGTV.

Lire la suite: Découvrez pourquoi tout le monde est excité à propos de ce nouveau film de Melissa McCarthy et Octavia Spencer

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!