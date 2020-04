Melissa McCarthy, Octavia Spencer et d’autres se joignent pour nourrir les travailleurs hospitaliers

Des célébrités se mobilisent pour aider ceux qui se battent en première ligne pendant la pandémie de coronavirus.

Melissa McCarthy, Ben Falcone, Octavia Spencer et Joel McHale, ainsi que Aimee Carpenter et Leslee Feldman, ont uni leurs forces avec Frontline Foods pour livrer des repas aux employés de l’hôpital avec l’aide de restaurants locaux qui ont été touchés par les fermetures.

“Nous sommes tous tellement bénis d’être en bonne santé, à la maison et en sécurité et nous voulions faire quelque chose, n’importe quoi, pour montrer notre gratitude et notre soutien aux travailleurs de première ligne qui font les sacrifices ultimes en notre nom”, a déclaré Spencer dans une déclaration conjointe avec Charpentier et Feldman.

Frontline Foods est une organisation bénévole créée pendant la crise du COVID-19, collectant des fonds localement pour acheter des repas dans les restaurants et les livrer à ceux qui luttent contre la pandémie sur le front.

Spencer, McCarthy et Falcone travaillaient déjà au niveau local pour aider le personnel de santé lors des repas lorsqu’ils ont réalisé qu’ils pouvaient faire plus à plus grande échelle avec Frontline.

“Nous le faisions de manière très populaire, puis nous avons vu Frontline”, a expliqué McCarthy aux côtés de son mari Falcone lors d’une vidéoconférence sur Aujourd’hui avec Spencer et l’hôte Hoda Kotb. “Il y a plus de 400 bénévoles, c’est 100% de dons, cela va directement à la cause et personne n’est payé.”

“Nous avons juste pensé, allons-y et aidons et devenons plus volontaires pour Frontline Foods.”

“Vous êtes chez vous, et cette crise se poursuit à travers le pays, et vous vous demandez, comment puis-je vous aider?” Spencer intervint. “Nous avons décidé qu’en nourrissant les hôpitaux, nous pourrions également aider nos communautés en aidant les restaurants.”

Dans un communiqué, le comédien McHale a déclaré: “Je suis ravi de faire partie de Frontline Foods. Nourrir le personnel de l’hôpital tout en soutenant des restaurants et des entreprises indépendants n’a jamais été aussi important. J’aurais aimé pouvoir larguer douze bombes f dans toutes les majuscules dans cette citation pour montrer à quel point je suis ravi à ce sujet. “

Il s’agit de l’un des derniers efforts déployés par des célébrités pour aider pendant la crise.

Rihanna a récemment annoncé que 6 millions de dollars seraient alloués à COVID-19 grâce à sa fondation, tandis que Ryan Reynolds et Blake Lively se sont engagés à verser 1 million de dollars à Feeding America et à Banques alimentaires Canada.

Pour plus d’informations sur l’effort de Frontline Foods ou pour faire un don, rendez-vous sur www.frontlinefoods.org.

