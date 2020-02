Melissa McCarthy “ remporte le jackpot ” avec son mari Ben Falcone

2020-02-26 22:00:05

Melissa McCarthy pense qu’elle a “touché le gros lot” dans sa romance avec Ben Falcone, car elle dit que son mari fait d’elle une “meilleure” personne.

Melissa McCarthy pense qu’elle a “touché le gros lot” dans sa romance avec Ben Falcone.

L’actrice de 49 ans a rencontré son mari Ben il y a plus de deux décennies quand ils ont fréquenté l’école de comédie ensemble, et a maintenant déclaré que la clé de leur amour durable était de “se soutenir” tout au long de tout et de se rendre “meilleurs”.

Elle a dit: “C’est [about] trouver quelqu’un avec qui vous êtes absolument mieux. Il ne fait que soutenir et il est super intelligent. Il me fait rire, comme un rire fou, quatre ou cinq fois par jour. J’ai touché le jackpot! ”

Melissa a Vivian, 12 ans, et Georgette, 10 ans, avec Ben, et a félicité son conjoint comme une “base de référence” fantastique pour leurs filles, car elle pense qu’il leur a fourni des normes plus élevées pour leurs propres partenaires romantiques dans l’avenir.

Elle a ajouté: “Je pense juste que si jamais ils rencontrent quelqu’un et que ce petit drapeau rouge se déclenche, la cloche va sonner encore plus fort parce qu’ils ont Ben comme référence. Ils vont bien choisir ceux avec qui ils se retrouvent, vous savez “Je veux qu’ils aient quelqu’un de très gentil qui les enracine.”

Et en tant que parents, Melissa et Ben, 46 ans, veulent que leur progéniture les voit “être gentils” et remettre “de très bonnes choses au monde”.

La star de ‘Life of the Party’ a déclaré: “Nous parlons beaucoup [to our kids] sur la façon dont être gentil et bon est vraiment important. Il est difficile de faire résonner cela dans un monde où le commentaire le plus méchant l’emporte et c’est un événement sportif d’être méchant avec les gens.

“Ben et moi avons discuté de vouloir remettre de très bonnes choses au monde.”

Alors que les deux hommes ont des opinions bien arrêtées sur la promotion de la gentillesse, leur ménage n’est pas “le plus sérieux”, car Melissa dit qu’ils aiment simplement se laisser aller et s’amuser à la maison.

S’adressant au magazine People, elle a expliqué: “Ce n’est pas le ménage le plus sérieux. Il se passe beaucoup de choses sérieuses dans le monde, et nous n’avons pas besoin de l’avoir à la maison. Je dis toujours que je vis dans une constante vieille publicité de Calgon où chaque jour dans notre maison il y a des gens qui crient, des gens qui entrent et qui sortent, des gens qui traversent le salon. Notre plus jeune est constamment sur une sorte de chose à roues qui déchire la maison, et j’adore ça. “

Mots clés: Melissa McCarthy, Ben Falcone

Retour au flux

.