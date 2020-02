Melissa Rycroft, la star du baccalauréat, discute de sa nouvelle initiative en matière de santé et de ce qu’elle fait pour rester en bonne santé (exclusif)

Melissa Rycroft, candidate à la

Bachelor Saison 13 et gagnant de Dancing

avec les Stars Saison 15, a discuté avec Showbiz Cheat Sheet au sujet d’un nouveau

partenariat qu’elle a avec Understanding

Immunothérapie contre les allergies. Rycroft a souffert d’allergies saisonnières jusqu’à ce qu’elle

essayé l’immunothérapie. Voici ce qu’elle a dit sur son expérience des allergies et ce

elle le fait pour rester en bonne santé.

Showbiz Cheat Sheet: Qu’est-ce qui vous a incité à vous associer à Understanding Allergy Immunotherapy?

Melissa Rycroft, ancienne candidate à la saison 13 de The Bachelor | Gabe Ginsberg / FilmMagic

Melissa Rycroft: C’était un ajustement naturel avec où ma vie est en ce moment et ce qui se passait dans ma maison. J’ai toujours été quelqu’un qui souffrait d’allergies saisonnières et j’ai commencé à remarquer que plus je vieillissais, plus je me débattais toute l’année que je le faisais de façon saisonnière. J’ai décidé qu’il était temps de m’informer un peu plus sur les allergies.

J’ai toujours grandi en pensant: “Ce ne sont que des allergies, ça ira, ce n’est pas grave, tout le monde en a.” Mais ensuite ça commençait à entraver mon travail et la façon dont je pouvais être maman à la maison, vous savez, quand vous vous sentez malade tout le temps. Donc, je pensais, il est temps d’en savoir plus sur ce à quoi je suis allergique, de trouver de nouveaux traitements et de changer ma vie, et c’est ce que j’ai fait.

CS: À quel moment avez-vous décidé qu’il était temps d’essayer l’immunothérapie? Y a-t-il eu un événement qui vous a fait dire que ça suffit?

Melissa Rycroft dans Good Morning America | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

MONSIEUR: La période de ma vie où j’ai finalement dit: «Ça y est», c’était quand je travaillais sur une émission quotidienne du matin. L’épidémie d’allergies que j’ai eu, pendant au moins deux mois, était si grave que la maquilleuse a fait des commentaires sur la façon dont mes yeux étaient gonflés. J’ai toujours eu l’air malade, et étant dans l’industrie dans laquelle je suis, vous ne pouvez pas avoir l’air d’être malade tout le temps et avoir l’air d’être malade tout le temps.

En ce qui concerne le travail et

ma vie professionnelle, je savais que cela devait être résolu. Alors je suis entré et j’ai

testé. Prendre un médicament en vente libre et fixer ou masquer temporairement

les symptômes ne les corrigent même pas vraiment. L’immunothérapie traite les

cause sous-jacente de ce qu’est l’allergie. Il utilise votre propre système immunitaire et

enseigne à votre corps à tolérer l’exposition.

CS: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui est

peur d’essayer l’immunothérapie?

MONSIEUR: Je conseillerais à quiconque de se renseigner et

en savoir plus. C’est pourquoi la compréhension de l’ACI est si importante car elle a un

traqueur de symptômes, un chercheur de médecin, il a des questions à vous poser lorsque vous allez à

votre premier rendez-vous, et il parle également des différentes options de traitement. Ses

sorte de guichet unique parfait pour commencer la conversation.

CS: Quelles sont les autres choses que vous faites régulièrement pour rester en bonne santé?

Melissa Rycroft | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

MONSIEUR: Plus je vieillis, plus la santé est définitivement devenue importante pour moi qu’il y a 20 ans. Je fais de l’exercice quotidiennement. Je suis un grand cycliste; J’adore monter sur le vélo. La nourriture est aussi une grande chose pour moi maintenant. Les aliments transformés ont en quelque sorte commencé à me faire peur, donc je ne reçois que quelques repas que je peux contrôler avec ma famille. Et je m’assure que c’est vraiment propre et frais et je sais quels ingrédients entrent dans les choses. La folie occasionnelle est OK, mais je veux vraiment élever mes enfants avec la santé avant tout.

