Même Colton Underwood veut que Hannah Brown et Tyler Cameron se réunissent

Hannah Brown et Tyler Cameron ont passé beaucoup de temps ensemble récemment. Lorsque la mère de Cameron est décédée, Brown s’est envolé pour la Floride pour être là pour lui, et maintenant ils se distancient actuellement ensemble dans le soleil.

Ils publient des vidéos, avec quelques autres amis avec lesquels ils sont en quarantaine (se faisant appeler “The Quarantine Crew”), qui, bien sûr, rendent Bachelor Nation sauvage. Les fans espèrent que le temps de qualité inspirera la paire à raviver leur romance.

Le père de Hannah Brown et Chris Harrison disent que l’ancien bachelorette et Tyler Cameron ne sont que des amis

Alors que les fans gardent l’espoir en vie, quelques personnes dans la vie de l’ancien couple ont remarqué qu’ils n’étaient probablement que des amis qui s’appuyaient l’un sur l’autre pendant cette période difficile.

“Ouais, ça ne me choquerait pas. Je pense qu’ils iraient bien ensemble “, a déclaré Chris Harrison, animateur de baccalauréat, à Entertainment Tonight sur les retrouvailles de Cameron et Brown. “Mais ce ne sont probablement que des amis.”

Ensuite, le père de Brown, Robert Brown, a pesé sur Instagram. Il a commenté: «Ces deux-là s’entendent très bien ensemble», selon Us Weekly.

Dans une interview avec Life & Style Magazine, il a précisé qu’il voulait dire «juste des amis» et a noté que les deux sont «simplement suspendus».

“Je ne sais pas si je dirais officiellement qu’ils étaient de retour ensemble”, a-t-il déclaré. “Ils sont comme deux enfants.”

«C’est tout. Ni plus ni moins. Les gens veulent lire ce qu’ils veulent lire, et nous ne pouvons pas arrêter cela. Mais la réalité est qu’ils sont amis », a-t-il déclaré plus tard.

Quant à savoir pourquoi ils s’isolent ensemble? Robert a également répondu à cette question. Il a déclaré à la publication que la famille de Cameron était «plus isolée».

Les fans (et Colton Underwood) veulent que Hannah Brown et Tyler Cameron se réunissent

Malgré tout cela, les fans ne peuvent s’empêcher d’expédier Cameron et Brown.

“Hannah et Tyler, la distance sociale ensemble, c’est TOUT”, tweete un fan.

“Hannah et Tyler C de nouveau ensemble signifient que tout va bien à nouveau dans le monde … Je veux dire en plus de cette pandémie”, a écrit un autre.

“Vous savez, au milieu de cette folie, je veux juste entrer et dire que je suis complètement là pour que hannah & tyler redevienne une chose”, a écrit un autre.

Tyler Cameron et Hannah Brown | Mark Bourdillon / ABC via .

Et ce ne sont pas seulement les fans qui espèrent que Brown et Cameron se réuniront. L’ancien célibataire Colton Underwood est également enraciné pour l’ancien couple.

Lors d’une récente vidéo de fitness en direct sur Instagram «The Quarantine Crew», Underwood a commenté le flux.

“Fangirling high key et les expédier si fort”, écrit-il.

Les fans de Bachelor se souviendront que Brown a commencé sa carrière de star de la réalité lors de la saison d’Underwood. Elle avait le cœur brisé quand il l’a renvoyée chez elle après avoir rencontré sa famille. Mais elle a continué à être la bachelorette où elle est sortie avec Cameron (et, malheureusement, a donné sa dernière rose à Jed Wyatt).

Underwood n’est pas le seul membre de Bachelor Nation à espérer que des étincelles volent entre Cameron et Brown.

“Ce ne sont probablement que des amis, mais c’est aussi une époque folle”, a déclaré l’ancien célibataire Nick Viall à Chris Harrison et Lauren Zima lors d’un récent “Fireside Chat” sur Instagram Live. «Parfois, dans les temps fous, les gens font des choses folles. Ils pourraient juste tomber enceinte, on ne sait jamais! Nous avons besoin d’un bébé célibataire hors relation. C’est le prochain drame qui doit se produire. “

