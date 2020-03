Même en quarantaine, Meghan McCain et Whoopi Goldberg s’affrontent dans un nouveau débat houleux

Bien que Whoopi Goldberg ait modéré The View depuis chez elle mercredi, cela n’a pas empêché Meghan McCain de riposter. Le panel discutait de la tentative de Donald Trump de doubler le coronavirus, le «virus chinois». Il y avait un consensus sur le fait qu’il n’était pas juste d’attacher une nationalité au virus, mais McCain a pensé le contraire et s’est disputé avec le vétéran co-hôte.

Qu’est-ce qui a déclenché la querelle?

Dan Abrams, qui était un co-animateur invité de la journée, a déclaré que la gauche politique ne devrait pas trop se limiter à ce que Trump appelle cela. Sara Haines a déclaré que Trump politisait le virus en attachant le pays à son nom. Goldberg a ensuite donné son avis sur la question.

«Comme nous l’avons vu, les gens donnent des coups de poing aux gens, les Asiatiques en sortent. Nous devons arrêter de l’étiqueter comme ils nous l’ont fait », a déclaré Goldberg. “Mère nature nous a vraiment fait ça.”

McCain n’a pas laissé Goldberg finir de parler et l’a interrompue en disant que le virus a commencé en Chine.

«Je pense que si la gauche veut se concentrer sur P.C. étiqueter ce virus, c’est un excellent moyen de faire réélire Trump », a déclaré le co-hôte conservateur. «Je n’ai aucun problème avec les gens qui l’appellent comme ils veulent. C’est un virus mortel qui est né à Wuhan [China]. “

Goldberg a ajouté: «Nous ne devrions pas pointer du doigt les gens. Nous ne devrions pas le stéréotyper. “

Le débat éclate

Les choses sont alors devenues un peu désordonnées car Goldberg n’était pas dans la même pièce que le reste du panneau. McCain n’a pas cessé de parler pour laisser quelqu’un d’autre dire un mot en disant qu’elle était «heureuse» avec les gens qui l’appelaient le «virus de la Chine».

Goldberg a essayé de faire passer un mot, mais McCain a continué à parler au-dessus du modérateur pour continuer à pousser sa vue. Le comédien a fait des visages mécontents qui ont été capturés par la caméra.

“Je sais que vous ne pouvez pas m’entendre, je peux voir que vous ne pouvez pas m’entendre Whoopi”, a déclaré McCain tout en continuant à parler.

McCain a déclaré que la Chine diffusait des informations erronées sur l’armée américaine et le coronavirus et ne les laisserait pas “s’en tirer”.

Goldberg et Sunny Hostin ont tous deux tenté d’intervenir et McCain a déclaré: “Je ne peux pas dire qui me crie dessus en ce moment.”

“Non, non, personne ne crie”, a déclaré Goldberg. “J’essaie juste de m’assurer que tu peux m’entendre.”

Goldberg a ensuite comparé les paroles de Trump à quand il a commencé sa campagne présidentielle qualifiant les Mexicains de «violeurs».

“C’était efficace”, a crié McCain.

Goldberg l’a corrigée en disant que ce n’était pas bien de le faire car cela créait des tensions parmi les Américains. Elle a ensuite lancé une pause commerciale.

Pourquoi Whoopi diffusait-il depuis son domicile?

Goldberg modérait The View depuis le confort de sa maison car elle est auto-mise en quarantaine.

“C’est ce que nous appelons une distanciation sociale responsable”, a déclaré Goldberg dans une retransmission en direct de son domicile dans le New Jersey. «Je suis donc allé chez le médecin hier pour me vérifier juste pour être sûr et il me donne tout ce qu’il faut pour aller travailler. Je me prépare à le faire, puis je commence à entendre ces messages incohérents de tout le monde. “

«J’avais juste l’impression que si j’allais vraiment essayer de comprendre si c’était bien d’entrer … jusqu’à ce qu’ils puissent se réunir, le gouverneur et le maire, je ne devrais pas entrer. C’est pourquoi je suis toujours là. Je suis en bonne santé. Mon médecin était très ennuyé par moi. Il me dit: «Je viens de te donner le OK, pourquoi es-tu de retour?» J’ai dit: «Parce que j’ai besoin du OK-OK.» Alors il m’a donné le OK-OK », a-t-elle ajouté.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).