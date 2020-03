Même pendant une pandémie, Gwyneth Paltrow ne peut pas échapper à la pêche à la traîne

Le fondateur de Goop, Gwyneth Paltrow, n’est pas étranger au troll. Lorsque vous avez une marque de style de vie moderne hors de prix qui promet d’améliorer la santé des gens avec peu ou pas de preuves scientifiques, cela ne peut que se produire. La pêche à la traîne s’est même poursuivie pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) car de nombreuses personnes ont le sentiment qu’elle est exagérée ou insensible à sa protection.

Le 23 mars 2020, Paltrow est allée sur sa page Instagram pour partager une photo d’elle rentrant chez elle après un voyage au marché fermier. Sur la photo, le propriétaire de goop porte des gants, des lunettes de soleil, une longue robe débardeur et un masque facial. «@Bradfalchuk et moi étions reconnaissants d’apprendre que notre marché de producteurs locaux était ouvert ce matin; nous y sommes allés (en gardant beaucoup de distance) et avons mis des masques et des gants une fois que nous nous sommes approchés du marché, ne les enlevant que lorsque nous étions presque à la maison et qu’il n’y avait pas d’autres piétons à proximité », commence le fondateur de goop.

Gwyneth Paltrow exhorte les gens à rester chez eux sur Instagram

Paltrow a continué d’encourager les gens à prendre au sérieux les ordres de rester à la maison. «Hier, j’ai entendu des histoires de sentiers de randonnée et de parcs bondés. Bien que nous soyons tous sur une courbe d’apprentissage et que nous ne soyons pas toujours parfaits lorsque nous découvrons cette nouvelle norme temporaire, nous devons prendre les ordres au sérieux et ne pas abuser des libertés que nous avons encore; épicerie et courses essentielles, promenades à vélo ou promenades (être discipliné au sujet du bon protocole). Ce n’est pas le moment du déni. Nous devons prendre cela au sérieux et mettre un abri en place », a expliqué l’ancienne actrice.

Enfin, le fondateur de goop a donné des suggestions sur la façon de se divertir pendant cette période. «Il est temps de nicher, de lire, de nettoyer les placards, de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire (écrire un livre, apprendre un instrument ou une langue ou apprendre à coder en ligne, dessiner ou peindre) en passant par les photos, la cuisine et la reconnexion à un niveau plus profond avec les gens que vous aimez. Je trouve espoir dans la générosité, l’amour, la protection et les soins que je vois et ressens chaque jour dans notre pays et mon cœur va à tous ceux qui sont directement touchés ou simplement dans la peur. Nous réussirons et je parie que notre humanité brillera comme jamais auparavant », a écrit Paltrow.

Les utilisateurs de Twitter traînent le fondateur de Goop

Bien que le message de Paltrow soit bon, cela ne la protégeait pas de la pêche à la traîne. Twitter a décidé de s’amuser à ses dépens. Ils lui ont demandé pourquoi elle avait besoin d’une protection supplémentaire de gants et d’un masque lorsque Goop vend des produits qui renforceraient l’immunité. «Pourquoi avez-vous besoin de gants et d’un masque? Votre supplément de renforcement immunitaire que vous préconisiez au début de la saison de la grippe n’est-il pas efficace? En outre, vous savez qu’elle a coordonné son masque inutile avec sa robe. Je ne peux même pas », a tweeté un médecin.

Les critiques se demandent pourquoi la bougie de Paltrow ne peut pas la protéger

Pour d’autres, la tenue de Paltrow était particulièrement humoristique. «Maintenant, je ne suis pas un scientifique, juste un humble théâtre queer, mais il y a quelque chose de plutôt… inutile? À propos de porter un équipement de protection avec autant de peau nue. C’est comme si elle était habillée pour le gala rencontré ou quelque chose où le thème est une pandémie, plutôt qu’une véritable pandémie », a ajouté une personne à propos de Paltrow. “Vous voulez dire qu’elle ne pouvait pas simplement allumer sa bougie de vagin et inhaler la fumée?” questionna sarcastiquement une autre personne, faisant référence à la fameuse bougie de Paltrow. De toute évidence, il y a des gens qui ne veulent pas être dupés par le goop. Mais, au moins, Paltrow diffuse un message positif.