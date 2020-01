Mendeecees Harris est libéré de prison

La plupart des fans de Love & Hip Hop: New York connaissent l’histoire de Yandy Smith Harris et de son mari, Mendeecees Harris. Il y a plusieurs années, il a été condamné à huit ans de prison et les téléspectateurs ont vu son dossier se dérouler ainsi que sa larme larmoyante au pénitencier.

Depuis lors, Yandy est restée un membre régulier de la série et a connu ses propres défis pendant son absence. Une partie de cela a joué dans l’émission, mais elle a également essayé d’être optimiste quant au retour précoce de Mendeecees à la maison. Le moment est enfin venu.

Yandy Smith et Mendeecees Harris de «Love & Hip Hop» | Jason LaVeris / FilmMagic / .

Mendeecees Harris a été libéré

En 2016, Love & Hip Hop était sur place alors que Harris se présentait à la prison fédérale avec Yandy à ses côtés. L’épisode a touché le cœur des téléspectateurs alors qu’ils regardaient le père de quatre enfants dire au revoir à ses enfants, sa femme, sa mère et ses amis. Tout le monde était en larmes – y compris Harris – comme ils ont dit au revoir.

Mais au 29 janvier, Mendeecees Harris était un homme libre. The Shade Room a été le premier à signaler qu’il a été libéré après avoir purgé quatre ans de sa peine de huit ans et a été filmé à cheval avec sa femme.

Yandy a laissé entendre que le moment arrivait bientôt

Il y a eu plusieurs changements dans les dates de libération présumées de Harris, et on a supposé qu’il ne serait pas sorti avant novembre 2020. À un moment donné, ses avocats ont fait appel pour une peine plus courte, mais le juge a décidé qu’il devrait purger la peine de huit ans. Les choses ont changé en sa faveur!

Cette saison sur Love & Hip Hop, les fans ont vu

Yandy passe par les hauts et les bas en attendant des nouvelles concrètes sur la vie de son homme

sortie, et il semblait que les choses allaient évoluer. Elle a confirmé que Harris

serait en effet de sortir tôt lors d’une interview avec PeopleTV.

«Mendeecees sera à la maison plus tôt que je ne peux cligner des yeux. nous

connaître le calendrier! Mon anniversaire est le 19 mars; il sera à la maison avant mon anniversaire. “

Yandy a ajouté que même si elle avait des préoccupations initiales

qu’il était autorisé à rentrer chez lui avec un enfant en famille d’accueil, tout

était en clair. Selon elle, il devrait d’abord rester à mi-chemin

maison pour une courte période de temps avant d’arriver à la maison pour de bon.

«Freedom 2020» est le mantra de Mendeecees et Yandy Harris

Yandy a sous-titré leur vidéo Instagram avec la devise «Freedom 2020» pour souhaiter la bienvenue à son mari et pour montrer qu’ils mettaient l’épreuve derrière eux. Harris a plaidé coupable à un complot en matière de stupéfiants pour trafic d’héroïne et de cocaïne dans la région de Rochester, New York, a rapporté USA Today.

Lui, son frère et un autre associé ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison, Harris risquant une peine de huit à dix ans. Au cours de sa condamnation, il a été condamné à perdre les gains de Love & Hip Hop ainsi qu’un véhicule.

Maintenant que c’est derrière lui (et Yandy), on ne sait pas s’il reviendra au spectacle ou commencera une nouvelle aventure. Les fans ne devraient pas être surpris si les caméras LHHNY capturent certains de ces moments de retrouvailles pour que la famille Harris soit diffusée à une date ultérieure.