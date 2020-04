Meredith Gray finira-t-elle avec Andrew DeLuca ou Cormac Hayes?

Grey’s Anatomy Season 16 a introduit un nouveau triangle amoureux entre Meredith Gray (Ellen Pompeo), Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) et Cormac Hayes (Richard Flood) – alias McWidow. La série Shondaland a construit la relation de Meredith et DeLuca depuis un certain temps. Cependant, McWidow – qui était un cadeau de Cristina Yang (Sandra Oh) – s’est avéré être du niveau du chirurgien général. Alors Meredith se retrouvera-t-il avec DeLuca ou Hayes sur Grey’s Anatomy? La showrunner Krista Vernoff a révélé qu’il y avait de l’espoir pour les deux relations alors que nous attendons patiemment la saison 17.

Le showrunner de “Grey’s Anatomy” explique le triangle amoureux de Meredith Grey avec Andrew DeLuca et Cormac Hayes

Richard Flood dans le rôle de Cormac Hayes et Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans ‘Grey’s Anatomy’ | Gilles Mingasson / ABC via .

Dans la saison 16 de Grey’s Anatomy, Meredith et DeLuca se sont séparés lorsque la santé mentale du résident en chirurgie a commencé à se dégrader. Cela dit, Meredith a clairement indiqué qu’elle était toujours là pour DeLuca, admettant même qu’elle l’aimait. Donc, clairement, la relation n’est pas encore terminée.

Même ainsi, les téléspectateurs ont vu des étincelles entre Meredith et McWidow. La paire a vécu des expériences de vie similaires. McWidow a perdu sa femme et élève actuellement deux adolescents. Pendant ce temps, nous savons tous ce qui s’est passé entre Meredith et Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Vernoff a parlé du triangle amoureux entre Meredith, DeLuca et McWidow. Mais il semble que le showrunner ne s’attendait même pas à ce qu’il en soit un dans la salle des écrivains.

“Il y a tellement de pièces à faire à la télévision: il y a la conversation dans la salle des écrivains, puis le script sur la page”, a déclaré Vernoff. “C’est comme ce que vous pensez que ce sera sur la page. Et puis il y a ce que les acteurs en font. Cette histoire a émergé d’une manière où je ne m’attendais pas à ce que ce soit un triangle, mais j’ai l’impression que c’est vraiment le cas en ce moment. »

Vernoff a ensuite partagé ce qu’elle pensait qu’il se passerait dans Grey’s Anatomy Season 16. «DeLuca a été si héroïque et si dynamique dans son scénario de santé mentale», a déclaré Vernoff. «D’une manière étrange, je m’attendais à ce que le scénario l’illumine comme un intérêt amoureux pour Meredith et il semble ironiquement que c’est le contraire. C’était incroyable de voir Giacomo résonner avec cette histoire. “

Krista Vernoff dit qu’il y a de l’espoir pour Andrew DeLuca et Cormac Hayes en ce qui concerne Meredith Gray

Giacomo Gianniotti dans le rôle d’Andrew DeLuca et Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via .

Le triangle amoureux de Meredith avec DeLuca et McWidow n’était pas exactement ce à quoi Vernoff s’attendait dans Grey’s Anatomy Season 16. Cependant, le showrunner a expliqué pourquoi ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose.

“L’histoire s’est mieux terminée que ce à quoi je m’attendais parce que maintenant je ne sais pas avec qui je veux que Meredith soit”, a déclaré Vernoff au Hollywood Reporter. “Il y a une partie de moi qui a l’impression que DeLuca, s’il reçoit le bon type de traitement, pourrait devenir un être humain avec une expérience de vie qui l’aide à atteindre le niveau de Meredith.”

Elle a poursuivi: «Et pourtant, il y a cet homme, qui est cosigné par Cristina et nous avons vu la douleur à laquelle il a survécu et comment, à bien des égards, son expérience de vie reflète celle de Meredith. Où cela va maintenant est vraiment la supposition de tout le monde. Je suis ravi de voir comment cela se déroule. “

Meredith va-t-elle finir avec DeLuca ou McWidow? En parlant avec Deadline, Vernoff a taquiné qu’il y avait encore de «l’espoir» pour les deux relations. Cependant, il semble que nous devrons attendre la diffusion de Grey’s Anatomy Season 17 pour obtenir des réponses.

“Il y a de l’espoir pour Meredith et DeLuca, et je pense qu’il y a de l’espoir pour Meredith et Hayes”, a déclaré Vernoff. “Je serai fasciné de voir comment cette narration émergera dans la saison 17 parce que cette histoire a joué d’une manière que je n’ai pas imaginée.”

Lire la suite: “Grey’s Anatomy”: Krista Vernoff révèle pourquoi Alex Karev n’est pas mort dans la saison 16