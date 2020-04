Meryl Streep, Christine Baranski et Audra McDonald célèbrent Sondheim en buvant des cocktails en peignoirs

Meryl Streep, Christine Baranski et Audra McDonald Dimanche soir, ils ont pris d’assaut Internet alors qu’ils célébraient le 90e anniversaire de Stephen Sondheim en buvant des cocktails dans des peignoirs.

Au cours d’un livestream en ligne étoilé dimanche soir, qui a été mis sur pied pour collecter des fonds pour les artistes s’efforçant de mettre fin à la pauvreté (ASTEP) au milieu de la pandémie de Coronavirus, le trio dynamique a rejoint une grande variété d’artistes via Zoom pour honorer le compositeur de Broadway lors de sa journée spéciale.

Alors que de nombreuses stars ont simplement interprété les succès de Sondheim depuis leur domicile, Streep, 70 ans, Baranski, 67 ans et McDonald, 48 ans, l’ont fait passer au niveau supérieur – et nous ont tous apporté un moment emblématique et digne de mention.

Alors qu’elles chantaient la chanson de Sondheim «Les dames qui déjeunent» de la «Compagnie» musicale de leurs foyers potentiels, chaque actrice a secoué un peignoir et a eu une boisson amusante de son choix à la main. Alors que Baranski sirotait un copieux verre de vin rouge et que McDonald buvait un verre de bourbon, Streep, d’autre part, secouait un martini, buvait la plupart du temps et prenait une gorgée géante de scotch tout au long de la chanson de cinq minutes.

Les dames ont terminé la performance en faisant griller la caméra avec leurs cocktails et en donnant des cris d’anniversaire à Sondheim. Regardez tout descendre vers 1:58:30 dans le clip ci-dessus.

Sans surprise, le moment incroyable a fait vibrer Twitter car les gens ne pouvaient pas en avoir assez de leurs performances, en particulier de leur garde-robe et de leurs choix d’alcool lorsqu’ils s’isolent à la maison.

“CECI EST NOTRE AVENGERS ENDGAME”, a tweeté un fan, se moquant du film Marvel.

“Meryl Streep, Audra MacDonald et Christine Barnaski chantant Sondheim sur Zoom dans leurs peignoirs sont, et je ne saurais trop insister là-dessus, l’ambiance ultime”, a ajouté un autre.

“Quand je dis que voir Meryl Streep boire du martini est la meilleure chose à faire depuis que cette quarantaine a commencé est une sous-estimation”, a écrit un utilisateur, tandis qu’une autre personne a simplement tweeté, “# Lockdown2020.”

Voir plus de réactions ci-dessous!

La perfection aka Christine Baranski, Meryl Streep et Audra McDonald mesdames et messieurs # Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa – Cheveux blonds d’Olivia Colman (@streep_lover) 27 avril 2020

Meryl Streep, Audra MacDonald et Christine Barnaski chantant Sondheim sur Zoom dans leurs peignoirs sont, et je ne saurais trop insister sur ce point, l’ambiance ultime. # sondheim90concert pic.twitter.com/261pNlhot1 – Mel Woods 🌈🌾 (@intothemelwoods) 27 avril 2020

C’EST NOTRE AVENGERS ENDGAME pic.twitter.com/PL85fV5WK4 – Hillary Busis (@hillibusterr) 27 avril 2020

cela a ajouté dix ans à ma vie pic.twitter.com/9vc5HiZPOj – Nicole Chung (@nicolesjchung) 27 avril 2020

quand je dis que voir meryl streep boire du martini est la meilleure chose à faire depuis que cette quarantaine a commencé est une sous-déclaration pic.twitter.com/i3ZhMGKvAn – tita 🍸 (@ccorneliast) 27 avril 2020

D’accord, voici le Meryl Streep que vous avez commandé. # Sondheim90Concert # Sondheims90th pic.twitter.com/08JJIwkeCU – cate (@catelynxxi) 27 avril 2020

Mon nouvel animal spirituel est Meryl Streep en train de faire un martini puis de prendre une bouteille de whisky après, tout en chantant «Ladies Who Lunch». # Sondheim90Concert pic.twitter.com/IkSXqpjK8d – sincèrement, lierre marie. (@sincerely__ivy) 27 avril 2020

# Lockdown2020 pic.twitter.com/aQLqapDcL0 – John Cohen (@ JohnCohen1) 27 avril 2020

En plus du fabuleux trio, l’événement musical en direct a également présenté des performances de Lin-Manuel Miranda, Neil Patrick Harris, Bonnet Feinstein, Ben Platt, Patti LuPone, Jake Gyllenhaal et plus. Cliquez sur ici pour regarder l’intégralité du concert virtuel!

