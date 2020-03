Ana de Armas est surtout connue pour ses apparitions dans War

Chiens et couteaux. Voici ce que l’actrice a dit à propos des gens

qui doutent de ses capacités d’actrice.

Films et rôles télévisés d’Ana de Armas

Ana de Armas | Images de Slaven Vlasic / . pour Metro Goldwyn Mayer

Ana de Armas a fait ses débuts d’actrice dans le film Virgin 2006

Rose, dans laquelle elle a joué le rôle de Marie. L’année suivante, elle

est apparu dans le film Madrigal. L’actrice a décroché son premier récurrent

rôle quand elle a joué dans la série télévisée The Boarding School. Elle

a joué le personnage de Carolina Leal Solís de 2007 à 2010.

Son premier rôle au cinéma anglais a été dans le film de 2015 Knock Knock,

aux côtés de l’acteur Keanu Reeves. Après cela, elle est apparue dans le film Anabel.

Elle a commencé à jouer des rôles plus importants dans les films War Dogs, Bladerunner

2049 et Knives Out.

Ana de Armas s’assure que le travail n’est pas au centre de sa vie

Ana de Armas en 2019 | Tasos Katopodis / WireImage

Bien que de Armas ait connu une carrière d’actrice réussie, le travail n’est pas son objectif principal. Elle a dit à Sloane Crosley de Vanity Fair qu’elle préférait parler de la vie et de ce qui se passait dans le monde. Elle dit qu’elle aime sa carrière d’actrice, mais elle veut vivre une vie bien équilibrée.

“J’ai de grands amis, et des choses incroyables se sont produites pour moi ici, mais le style de vie et l’exposition et les situations commerciales constantes ne sont pas pour moi”, a déclaré de Armas à Vanity Fair. «J’aime parler de la vie et de l’art, des bébés et des animaux de compagnie. Jouer est ce que j’aime faire, mais je ne peux pas en parler, pas tout le temps. ”

Message d’Ana de Armas pour les personnes qui doutent de ses capacités

Ana de Armas | Vittorio Zunino Celotto / . pour Campari

Dans son interview à Vanity Fair, De Armas dit qu’elle n’a pas à faire ses preuves à personne. Elle se concentre plutôt sur la preuve de sa capacité à relever un défi.

“Pour tous ceux qui ont des questions ou comment ai-je pu faire ceci ou cela, f ***”, a déclaré de Armas. “Ils ne pourront pas passer leur nouvel an avec moi. Ce ne sont pas les gens dont je dois me préoccuper de l’opinion. Ce ne sont pas les gens avec qui je partage mon bonheur. Je n’ai jamais eu d’agenda. Tout ce que je veux, c’est travailler. Tout ce que je veux faire, c’est obtenir quelque chose de difficile et me prouver que je peux le faire. »

Ana de Armas croit en une vie pleine

À un moment de l’entretien, de Armas se lève pour partir. En partant, Crosley dit qu’elle jette un sac de créateur par-dessus son épaule. Lorsque Crosley dit qu’elle craindrait de ruiner le sac, de Armas dit simplement: «Oh, tu ne peux pas l’être. La vie est faite pour être vécue.”

Quelle est la prochaine étape pour Ana de Armas

Cette année, de Armas devrait jouer dans No Time to Die,

aux côtés de l’acteur Daniel Craig. Elle incarnera le personnage de Paloma. Elle est aussi

devrait apparaître dans Blonde et Deep Water.

