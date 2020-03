Met Gala indéfiniment reporté

Le Met Gala – qui devait avoir lieu le 4 mai – a été reporté indéfiniment à cause du coronavirus.

Le Met Gala a été repoussé indéfiniment.

L’événement annuel – auquel participent les plus grandes stars du monde – devait se tenir le 4 mai, mais le Metropolitan Museum of Art aurait annoncé à son personnel qu’il serait annulé.

Le magazine Vogue rapporte que le personnel a été informé dans un e-mail interne que le gala serait annulé après que les Centers for Disease Control aient avisé qu’aucun rassemblement de plus de 50 personnes ne devrait avoir lieu dans les huit prochaines semaines, ce qui a conduit le musée à annuler ou reporter tous les programmes et jusqu’au 15 mai.

Emma Stone, Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Nicolas Ghesquière, qui est le directeur artistique de Louis Vuitton, et Anna Wintour devaient servir de coprésidents pour l’événement populaire.

En novembre, il a été révélé que le thème de l’événement devait être «About Time: Fashion and Duration».

L’exposition du Costume Institute qui l’accompagnait devait également reprendre le thème et “retracer l’histoire de la mode de 1870 à nos jours, le long de ce que le musée appelle une chronologie perturbatrice”.

Max Hollein, directeur du Met, a déclaré dans un communiqué: “Cette exposition examinera la nature éphémère de la mode, en utilisant des flashbacks et des avances rapides pour révéler comment elle peut être à la fois linéaire et cyclique. En tant que tel, le spectacle présentera une nuance continuum de la mode au cours des 150 ans d’histoire du Musée. ”

Andrew Bolton, commissaire de l’exposition, a ajouté: “La mode est indélébile liée au temps. Elle reflète et représente non seulement l’esprit du temps, mais elle change et évolue également avec le temps, servant de garde-temps particulièrement sensible et précis. une série de chronologies, l’exposition utilisera le concept de durée pour analyser les rebondissements temporels de l’histoire de la mode. “

.