Mia et Elena se rapprochent dans ‘Little Fires Everywhere’ Episode 2 ‘Seeds And All’

La série Hulu Little Fires Everywhere est désormais disponible en streaming. Dans le premier épisode, nous rencontrons les familles Richardson et Warren, qui vivent à Shaker Heights, Ohio. Mia Warren (Kerry Washington) et sa fille, Pearl, ont toujours été en mouvement. Maintenant, ils essaient de s’installer quelque part. Mais Mia et Elena (Reese Witherspoon) deviendront-elles de véritables amies?

Mia commence son nouveau travail

Kerry Washington dans le rôle de Mia Warren dans «Little Fires Everywhere» | Hulu

Comme on peut le voir dans le premier épisode, Mia a pris le poste de responsable de la maison au Richardsons afin qu’elle puisse garder un œil sur Pearl pendant qu’elle passe du temps avec eux. Elena explique quelles tâches Mia peut faire autour de la maison, et Mia part et dit qu’elle sera de retour dans l’après-midi, à la grande surprise d’Elena.

Plus tard, pendant que Mia travaille (et fume de l’herbe), Elena arrive et lui apporte la clé de la maison. Elle évoque la référence qui n’a pas été vérifiée, alors Mia reçoit l’un de ses collègues Scott, au Lucky Palace où elle travaille la nuit pour appeler Elena et faire semblant d’être une référence éclatante. Mia est méfiante et demande à son amie flic de vérifier ses antécédents.

Cours de mathématiques de Pearl

Lexi Underwood dans le rôle de Pearl Warren et Gavin Lewis dans le rôle de Moody Richardson dans ‘Little Fires Everywhere’ | Hulu

Pearl a beaucoup évolué, elle a donc déjà pris Geometry, ce que les étudiants en deuxième année sont censés prendre. Lorsque la conseillère d’orientation n’écoute pas ses demandes de placement dans un cours de mathématiques supérieur, elle écrit une lettre qu’elle demande à Elena de lire. Elena décide d’aller à l’école et de régler elle-même la situation.

Le jour du club de lecture, Pearl et Moody se rapprochent. Il vient et ils fument ensemble le pot de Mia. Ils écrivent des paroles sur les bras l’un de l’autre et se tiennent par la main. Les deux parlent de leurs parents et de leurs différentes attitudes à l’égard du sexe.

Izzy est victime d’intimidation

Megan Stott dans le rôle d’Izzy Richardson dans ‘Little Fires Everywhere’ | Hulu

Lors de son premier jour de lycée, Izzy ouvre son casier pour trouver la couverture du magazine Time d’Ellen DeGeneres dans laquelle elle est apparue comme gay scotchée à l’intérieur. Ce genre d’intimidation se poursuit tout au long de la journée. Quand elle rentre à la maison, elle reprend contact avec Mia, qui l’encourage à se défendre.

À la pratique de l’orchestre, les anciens amis d’Izzy continuent de la taquiner concernant son orientation sexuelle. L’enseignant crie après un autre élève, provoquant la rupture d’Izzy, et lui crie dessus. Cela coïncide avec Elena quittant le bureau du conseiller, ayant résolu le problème de Pearl. Izzy est renvoyée à la maison et part avec sa mère.

Elena et Mia pourraient-elles devenir amies?

Reese Witherspoon dans le rôle d’Elena Richardson et Kerry Washington dans le rôle de Mia Warren dans «Little Fires Everywhere» | Hulu

Au cours du club de lecture, Elena se fait poser une question par son amie, Liz, celle qui a choisi The Vagina Monologues, à la grande consternation de tous les autres. Elena n’a pas lu le livre, donc elle a du mal, mais Mia, qui l’a fait, se précipite et fait un point intéressant sur la façon dont les femmes (y compris Elena) ont peur de parler de l’anatomie féminine ou de l’aborder.

Après le club de lecture, Mia revient à Elena, lui disant qu’elle a vu le fax contenant la vérification des antécédents et qu’elle a menti sur sa référence, parce que la plupart des propriétaires ne prendront pas de chance avec elle. Les deux boivent ensemble et se connectent, mais Mia a de nouveau froid quand elle découvre ce qu’Elena a fait pour Pearl.

Que pourrait-il se passer ensuite

Kerry Washington dans le rôle de Mia Warren et Huang Lu dans le rôle de Bebe Chow dans «Little Fires Everywhere» | Hulu

Elena ne veut pas que ses enfants éprouvent des difficultés. C’est pour ça qu’elle planifie. Mais la nécessité que tout soit parfait, pour être parfait, est son défaut de personnage principal. Et se heurte à la philosophie de Mia, que nous devons tous apprendre à être indépendants et à prendre soin de nous. De toute évidence, leurs styles parentaux vont entrer en jeu ici.

Le commentaire de Pearl La vie sexuelle de Mia indique certainement qu’elle couche avec Bill, ou quelqu’un d’autre inapproprié. Nous n’avons pas vu beaucoup de Lexie, mais il semble qu’elle va utiliser la lettre de Pearl pour son essai d’admission de Yale. Trip et Pearl dans la même classe pourraient causer des ennuis à Moody, et nous ne pensons pas que ce soit la fin du lien de Mia avec son collègue, Bebe.