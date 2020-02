Michael B. Jordan Sequel obtient un nouvel écrivain, et ce n’est pas Ryan Coogler ou Sylvester Stallone

Le Hollywood Reporter a confirmé que MGM avait engagé un scénariste pour Creed III. Chaque film Creed a eu un scénariste différent, et le troisième ne fera pas exception. Michael B.Jordan doit revenir dans le rôle d’Adonis Creed, le fils d’Apollo Creed (Carl Weathers) qui se fait un nom dans le ring de boxe sous la tutelle de Rocky Balboa (Sylvester Stallone).

Quelqu’un de nouveau rejoint la franchise issue de Rocky de Stallone et s’est poursuivi avec les retombées de Ryan Coogler. Découvrez ci-dessous qui continue l’histoire d’Adonis.

Ryan Coogler a ramené Rocky dans «Creed»

Stallone a créé Rocky Balboa. Il a écrit le premier Rocky et a insisté pour y jouer lorsque le studio voulait un nom comme Ryan O’Neal. Le film original a remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur (John G. Avildsen) et du meilleur montage. Stallone a écrit et réalisé Rocky II via Rocky IV. Avildsen est revenu pour diriger le script Rocky V de Stallone et Stallone a de nouveau rempli deux fonctions pour Rocky Balboa.

Stallone pensait vraiment que Rocky Balboa avait retiré son personnage de signature. Ensuite, Coogler, après sa célèbre station Fruitvale, a eu une idée. Et si Apollo, décédé dans Rocky IV, avait un fils que Rocky n’avait jamais connu? Adonis était à l’âge approprié pour commencer une carrière dans le combat. Coogler a écrit et réalisé pour que Stallone joue à nouveau Rocky pour passer le flambeau. Sa performance dans Creed a valu à Stallone une nomination aux Oscars du meilleur second rôle.

Stallone a pris le contrôle de «Creed II»

Après que Creed ait été un succès, Stallone n’a pas attendu que Coogler continue la franchise. Stallone a annoncé sur Instagram son idée d’Adonis de combattre le fils d’Ivan Drago (Dolph Lundgren), l’homme qui a tué son père sur le ring. Coogler s’est occupé d’écrire et de diriger Black Panther, donc l’histoire de Rocky / Creed s’est poursuivie sans lui.

Stallone a co-écrit Creed II avec Cheo Hodari Coker et Juel Taylor. Steven Caple Jr. a réalisé mais c’était clairement un film que Stallone devait produire pour son propre héritage. La mort d’Apollo dans Rocky IV était la base de Creed, donc Stallone a dû ramener les Dragos pour fermeture.

Il l’a jamais fait. Lundgren donne une performance touchante quand il se retrouve à conduire son fils Viktor (Florian Munteanu) aussi fort que les Russes l’ont conduit. Ce qui rend Ivan émotionnel est puissant.

De quoi parlera ‘Creed III’?

MGM a engagé Zack Baylin pour écrire Creed III. Baylin a écrit un autre film de sport, King Richard, la véritable histoire de Richard Williams et de ses filles, les superstars du tennis Venus et Serena. Baylin était auparavant un maître de la propriété dans des émissions comme Girls et The Electric Company, et a travaillé dans les coulisses de films comme Side Effects et Jack Goes Boating.

Après la sortie de Creed II, Stallone a déclaré que c’était la dernière fois qu’il jouait Rocky Balboa. Cela indique qu’il n’a pas l’intention d’apparaître dans Creed III mais cela pourrait fonctionner. Adonis est maintenant son propre homme. Il peut combattre son propre combat, au moins jusqu’à Creed IV quand il décide qu’il a besoin de l’aide du vieux Rock.

Depuis, Stallone est revenu sur sa décision. Il a discuté des idées pour un septième film Rocky, mais cela ne nécessiterait pas une apparition dans Creed III. La fin de Creed II a quand même fait sortir Rocky de Philly et Adonis a déménagé à L.A.

MGM n’a pas encore embauché d’administrateur. Ils devront probablement attendre que Baylin termine un script. Cheat Sheet a suggéré que Jordan lui-même pourrait diriger Creed III, mais il a le temps de décider. Il a le film Tom Clancy sans remords à venir cet automne, puis va tourner un film de David O. Russell. Ensuite, Denzel Washington dirigera Jordan dans A Journal for Jordan avant qu’il ne soit disponible pour Creed III.