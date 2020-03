Michael Biehn, la star de The Terminator, pense que les fans de Mandalorian joueront Dash Rendar dans la saison 2

Les détails sur la saison 2 de The Mandalorian restent rares, mais les fans étaient ravis d’apprendre que Rosario Dawson et Michael Biehn rejoindraient le casting la saison prochaine. Dawson devrait jouer Ahsoka Tano, mais le rôle de Biehn n’a pas encore été révélé. Maintenant, les fans pensent que Biehn pourrait jouer un personnage Legends de l’univers Star Wars.

Michael Biehn | Albert L. Ortega / .

Qui est Michael Biehn et dans quoi d’autre est-il allé?

Michael Biehn est un acteur américain avec plus de 40 ans de crédits cinématographiques et télévisés à son actif. Il a commencé sa carrière à la fin des années 70 avec des films comme Grease, Coach et The Fan. Et en 1978, il décroche un rôle récurrent dans le drame NBC, The Runaways.

Puis, en 1984, Biehn a commencé sa série de trois films avec le réalisateur James Cameron. Il a dépeint le Sgt. Kyle Reese dans The Terminator (un rôle qu’il a repris dans la suite de 1991), a joué le caporal Dwayne Hicks dans Aliens et est apparu en tant que lieutenant Hiram Coffey dans The Abyss.

Depuis lors, Biehn a figuré dans un certain nombre de films populaires, notamment K2, Tombstone, Mojave Moon et Clockstoppers. Il a également été présenté dans des épisodes de The Magnificent Seven, Law & Order: Criminal Intent et Criminal Minds.

Michael Biehn rejoint le casting de “The Mandalorian” season 2

Tel que rapporté pour la première fois par Making Star Wars et confirmé par The Hollywood Reporter, Biehn rejoint le casting de The Mandalorian pour la saison 2. Les détails de son rôle ne sont pas disponibles. Cependant, il y a des spéculations qu’il jouera un chasseur de primes qui a rencontré Mando (Pedro Pascal) dans le passé.

Mais Biehn n’est pas le seul acteur notable à rejoindre la série la saison prochaine. Plus tôt ce mois-ci, les rapports ont confirmé que Rosario Dawson jouerait le rôle du guerrier Togruta Jedi et du héros de Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano.

Qui les fans pensent que le Biehn jouera sur “The Mandalorian”

Son rôle exact dans la série reste à confirmer. Mais après les nouvelles du casting, certains fans pensent que Biehn jouera Dash Rendar, un passeur qui est apparu pour la première fois dans Shadows of the Empire en 1996. Le personnage a également été récemment mentionné dans Solo: A Star Wars Story: Tales From Vandor.

“Je veux dire, si vous * deviez * faire apparaître Dash Rendar dans The Mandalorian, Michael Biehn serait un choix de casting assez idéal”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Michael Biehn pour Dash Rendar Saison 2 de #Mandalorian s’il vous plaît”, a tweeté un autre utilisateur.

Sur Reddit, un fan a mentionné que Biehn avait toujours été leur choix pour Dash, et qu’ils espéraient le voir donner vie au personnage dans la saison 2 de The Mandalorian. “” Chasseur de primes du passé de The Mando “, pour être honnête, j’espérais qu’il jouerait à Dash Rendar”, a écrit le Redditor. “Et Michael Biehn était l’acteur précis de mes frères et j’ai discuté du rôle de Rendar dans un film en direct imaginé.”

Un autre utilisateur de Reddit a souligné qu’en raison de son âge, de son occupation et de son calendrier, Dash Rendar pouvait facilement croiser Mando. “Y a-t-il une chance que Dash Rendar puisse faire une apparition”, a écrit le Redditor. «Il est né en 29 BBY et The Mandalorian a lieu en 9 ABY. Il aurait environ 38 ans. Ils opèrent tous les deux principalement dans le monde souterrain ou en marge de la société, il est donc logique qu’ils se rencontrent. »

Les détails de la prochaine saison restent un mystère. Mais heureusement, la série a déjà terminé le tournage, et dans quelques mois, les fans découvriront exactement quel est le rôle de Biehn dans la série. La saison 2 de Mandalorian est présentée en octobre sur Disney +.