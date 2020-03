Michael Bolton dans Black Sabbath? Il y a 40 ans, l’idée semblait moins absurde

Si vous recherchez les racines du heavy metal, vous n’avez pas besoin de chercher bien plus loin que Black Sabbath. Avec Ozzy Osbourne au chant, Tony Iommi à la guitare, Geezer Butler à la basse et Bill Ward à la batterie, le groupe s’est taillé une place avec les hymnes métalliques “Iron Man”, “War Pigs” et “Paranoid”.

Cette formation originale du Sabbat a duré de 1968 à 1979, lorsque le groupe a renvoyé Osbourne et l’a remplacé par Ronnie James Dio. Mais en 1982, Dio est parti pour poursuivre son propre groupe (appelé Dio). Cela a donc remis Sabbath à la recherche d’un chanteur pour la deuxième fois en trois ans.

Comme Iommi le rappelle, le groupe a eu du mal à trouver un remplaçant pour Dio. Après avoir appris que David Coverdale (connu sous le nom de David Cover-version pour certains) venait de former Whitesnake, les autres membres de Sabbath devaient continuer à auditionner les chanteurs.

À un moment donné en ’82, Iommi a déclaré que nul autre que Michael Bolton était venu pour essayer pour le groupe. Bien que cela puisse sembler absurde quatre décennies plus tard, Bolton n’avait pas à l’époque sa réputation ringarde de soft rock.

Michael Bolton a commencé à jouer du hard rock avec divers groupes

Blackjack: Michael Bolton pose à l’extrême droite. | Archives Michael Ochs / .

Si vous aimez le rock lourd, vous grignoterez probablement à chaque fois que vous entendrez la reprise de Bolton de “When a Man Loves a Woman” (un hit n ° 1 en 1991). Mais nous doutons que vous ayez la même réaction aux enregistrements de Bolton des années 70.

Quand il a commencé à faire des disques (sous son nom de naissance Michael Bolotin), la musique de Bolton était plus motivée. À la fin de la décennie, Bolton avait rejoint Blackjack, un groupe qui avait produit deux disques sur Polydor entre 1979 et 1980.

Bien que le Blackjack n’ait pas frappé aussi fort que Black Sabbath, ils avaient certainement un niveau d’attaque que personne n’associerait à la carrière de Bolton plus tard dans les années 80. Donc, ce n’était pas aussi ridicule que cela puisse paraître que Bolton aurait essayé la place ouverte du Sabbat vers la fin de 1982.

Par rapport à, disons, Coverdale, Iommi et ses camarades n’auraient pas perdu beaucoup dans le département des boules s’ils avaient choisi Bolton. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Pendant ce temps, Bolton a nié que l’audition n’ait jamais eu lieu.

Tony Iommi a rappelé le choix «étrange» de faire venir Bolton

Ronnie James Dio et Tony Iommi jouent avec ‘Black Sabbath’ au Oakland Coliseum d’Oakland, en Californie, le 27 juillet 1980. | Larry Hulst / Archives Michael Ochs / .

S’exprimant dans une longue interview pour la série “Icons” de Gibson TV en 2020, Iommi a rappelé ces jours difficiles lorsque des arguments ont conduit Ronnie James Dio à quitter Sabbath. “Nous avons rompu sur un album live sanglant”, a déclaré Iommi. (Quelqu’un a accusé Dio de modifier les enregistrements quand Iommi n’était pas là.)

Avec Dio disparu et Coverdale indisponible, Sabbath n’avait plus d’options. “Il y avait donc beaucoup de recherches pour un autre chanteur et nous avons auditionné divers chanteurs, dont Michael Bolton, croyez-le ou non”, a déclaré Iommi. “Ce qui était étrange.”

Alors que Iommi semble certain que Bolton est venu auditionner pour Sabbat, Bolton a dit qu’il s’en souvenait d’une autre manière. “Cette rumeur selon laquelle j’auditionnerais pour Black Sabbath n’était qu’une rumeur”, a-t-il déclaré à Echo News UK en 2014. “Je ne sais pas comment ça a commencé.”

Étant donné que cela s’est produit il y a près de 40 ans – à un moment de bouleversements pour Bolton et Black Sabbath – nous ne trouvons pas surprenant que Bolton ou Iommi se soient souvenus de cela de travers. Mais c’est une belle image en tout cas.

