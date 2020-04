Michael Che révèle que sa grand-mère est décédée des coronavirus

“Saturday Night Live” étoile Michael Che a révélé que sa grand-mère “est décédée du coronavirus“dimanche soir.

Le comédien a partagé une longue lettre ouverte sur sa page Instagram lundi, alors que ses émotions passaient du chagrin au bonheur en passant par l’humour tout en essayant de donner un sens à tout ce qui se passait en ce moment.

«Je vais bien, compte tenu de», commença-t-il. “Je suis évidemment très blessée et en colère qu’elle ait dû traverser toute cette douleur seule. Mais je suis aussi heureuse qu’elle ne souffre plus. Et je me sens aussi coupable de me sentir heureuse. Fondamentalement, toute la gamme des sentiments complexes que tout le monde a perdu quelqu’un très proche et spécial. “

Notant qu’il ne pensait pas que nous «obtenions toute la vérité» sur le coronavirus, il a ensuite examiné la théorie du complot selon laquelle le rayonnement 5G est responsable de la propagation de la pandémie.

“pas parce que j’ai fait des recherches à ce sujet, ni même compris ce qu’est réellement la 5G”, a-t-il ajouté, “je refuse juste de croire que j’ai perdu ma douce et belle grand-mère, parce que certains n —- ont mangé une mauvaise fois. im Pardon.”

Il a ajouté: “J’ai besoin d’une meilleure histoire.” Le coronavirus serait originaire de viande d’animaux sauvages sur un marché de Wuhan, en Chine.

Le Che a ensuite dit à ses disciples d’essayer de se concentrer sur leur santé en ce moment, de regarder ce qu’ils mangent et de prendre des vitamines pour stimuler leur système immunitaire afin qu’ils soient prêts à se battre si l’un d’entre eux était positif.

Dans son article, le comédien a critiqué les entreprises de restauration rapide, avant de tourner son attention vers les médias pour se concentrer sur les décès au lieu de relayer des mesures préventives supplémentaires.

“Nous pouvons tous faire plus pour nous protéger que simplement nous laver les mains et nous habiller comme sous zéro”, écrit-il. “Je veux dire que si nous pouvons passer 6 heures à regarder un tweaker élever des tigres, alors nous pouvons passer quelques minutes à découvrir comment ne pas nous empoisonner.”

Il a terminé son message en revenant à manger des chauves-souris, l’appelant “f-king exaspérant” et suggérant que la personne qui a consommé de la viande de chauve-souris pensait probablement “ehhh quel est le pire qui puisse arriver.”

Quelques anciens de SNL adressent leurs condoléances au Che dans les commentaires. “Priez pour vous et votre pham”, a écrit Jay Pharoah, tandis que Cecily Strong et Vanessa Bayer ont envoyé l’amour.

Amy Schumer a également dit qu’elle était “tellement désolée”, avant de déclarer: “Ils ne mangent pas de chauves-souris parce qu’ils sont aventureux. Ils les mangent parce qu’ils sont pauvres. À son niveau le plus élémentaire, il s’agit de déséquilibre des richesses.”

Son commentaire a rencontré un contrecoup de ses partisans.