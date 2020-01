Michael Clifford se mariera en 2021

2020-01-23 22:30:04

Michael Clifford a déclaré que lui et son amant Crystal Leigh se marieraient en janvier 2021.

Michael Clifford se mariera l’année prochaine.

La star de 5 Seconds of Summer a taquiné que lui et sa fiancée Crystal Leigh – avec qui il travaille depuis quatre ans – deviendront mari et femme en janvier prochain et il a hâte de pouvoir “enfin” appeler un homme de 29 ans gestionnaire de talents sa «femme».

Sur son compte Instagram, le chanteur de 24 ans a partagé une photo de lui et de Crystal prise en 2016 et l’a légendée: “qui aurait pensé que 4 ans après la prise de cette photo, nous serions assis sur un canapé ensemble dans le Nord Hollywood regarde la télé-réalité sh ** ty en train de manger du buncha crunch avec moi assez de chance pour pouvoir t’appeler ma fiancée. Merci de me bénir et de m’avoir permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. aujourd’hui et je ne peux pas croire en une autre année (si vous commencez à planifier lol) je vais enfin pouvoir vous appeler ma femme. ça me semble surréaliste d’avoir un amour si honnête et inconditionnel que je n’ai jamais pensé que je méritais quelqu’un comme pur comme vous dans ma vie; mais ici vous me prouvez que je me trompe, tout comme vous avez prouvé que tout le monde s’est trompé toute votre vie. (un thème courant) Je vous aime de tout mon cœur et je ne peux pas attendre beaucoup plus des années où nous continuons à grandir, à apprendre et à évoluer vers les meilleures versions de nous-mêmes que nous apportons dans l’autre. C&M pour toujours (sic) ”

Et le mariage devrait certainement être mémorable pour toutes les personnes impliquées, car les amis du groupe de Michael, Ashton Irwin et Luke Hemmings, ont dit au morceau qu’ils pouvaient s’attendre à ce qu’ils se produisent le jour J.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils devaient jouer le grand jour du couple, Ashton a répondu: “On ne nous a pas encore demandé!”

S’adressant exclusivement à BANG Showbiz, Luke a déclaré: “J’ai dit très clairement que je serais saoul et que je jouerais avec lui.”

Cependant, Michael ne voit pas comment cela fonctionnera sans lui.

Il a dit: “Je ne sais pas comment vous prévoyez de jouer.”

