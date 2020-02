Michael discute de son Prenup avec Juliana avec son ex-femme Sarah

Michael

Jessen et Juliana Custodio de 90 Day Fiancé Season 7 de TLC l’ont frappé

tout de suite quand ils se sont rencontrés lors d’une soirée yacht en Croatie. Juliana, 23 ans

travaillait comme modèle à l’époque. Elle et l’entrepreneur viticole du Connecticut, 42 ans

surmonté leurs barrières linguistiques et leur différence d’âge et eu une romance tourbillonnante

qui s’est transformé en engagement.

Mais

après l’arrivée de Juliana aux États-Unis avec un visa K-1, les choses se sont un peu compliquées

pour le couple. Michael a deux enfants assez jeunes, Max

et CeCe. Son ex-femme, Sarah

Jessen, a suggéré à son ex d’obtenir un accord prénuptial pour protéger leurs actifs

en cas de divorce avec Juliana.

Après avoir rencontré un médiateur, Michael a décidé de ne pas poursuivre. Dans l’épisode du 90 février de 90 Day Fiancé, «Puis-je avoir un témoin», Sarah a demandé à son ex des explications.

Juliana Custodio | Juliana Custodio via Instagram

Michael a dit que son cœur battait toujours quand il pensait à son mariage avec Juliana

Michael a dit qu’il volait haut depuis que Juliana et lui sont passés de fiancé et fiancée à mari et femme. «Mon cœur flotte toujours», a-t-il dit aux producteurs de 90 Day Fiancé. «J’ai une telle énergie et des émotions positives. C’est beau, c’est merveilleux. “

Lorsque Sarah est venue déposer les enfants, elle s’est assise pour discuter avec son ex de sa promesse d’envisager un contrat de mariage pour protéger leur héritage.

Mais d’abord, ils ont tous deux déliré à propos du mariage, que Sarah elle-même avait officié dans un geste de bienvenue pour Juliana. «Le mariage s’est bien passé», a-t-elle commencé. “Magnifique et parfait.”

“Le service était incroyable, merci”, a répondu Michael. “Cela m’a époustouflé.”

Sarah se demande pourquoi Michael n’a pas fini par avoir un contrat de mariage

Pourtant, il y avait des sujets plus inconfortables à discuter.

Sarah se demanda si Michael avait conclu un accord avec Juliana. «Je sais qu’il a été question de conclure un accord prénuptial?», A-t-elle demandé à son ex fiancée de 90 jours. «Avez-vous rendu visite au médiateur? Comment ça s’est passé? “

Son ex-mari avait l’air un peu nerveux en admettant qu’il “avait décidé de ne pas le faire”.

“Pourquoi avez-vous décidé de ne pas en obtenir un?”, Lui a demandé l’ex de Michael.

“Pour être honnête, ce fut une expérience horrible”, a répondu le père de deux enfants, expliquant qu’il ne voulait pas accrocher un “nuage noir” à sa relation avec sa femme brésilienne avant même qu’elle ne commence officiellement. “Juliana était tellement bouleversée … Je crois en l’amour et je crois en cette relation.”

La star de 90 Day Fiancé a ajouté qu’il était prêt à accepter certains risques financiers au nom de la romance. “Ce n’est pas ainsi que je veux vivre ma vie”, a-t-il expliqué. “Des contrats quand il s’agit de se marier.”

Cependant, il a promis que Max et CeCe ne seraient jamais laissés dans la poussière financièrement, quoi qu’il arrive.

L’ex-femme de Michael a finalement dit qu’elle savait qu’elle devait lui «faire confiance»

Alors que Michael aurait pu s’attendre à ce que Sarah réagisse négativement, elle semblait comprendre sa décision, ainsi que la réticence de Juliana à signer un contrat de mariage avant le mariage.

“Lorsque Juliana a rencontré Mike, elle avait probablement l’impression” Ok, c’est quelqu’un sur qui je peux compter “”, a déclaré Sarah aux producteurs de TLC. “Mais elle arrive ici, et quelques semaines plus tard, elle est dans le bureau d’un avocat.”

Pourtant, elle se demandait comment Michael pouvait être sûr que les enfants seraient protégés en cas de problème entre Juliana et lui.

“C’est plus de planification successorale et de mise en place pour que tout se passe bien”, lui a assuré la star de 90 Day Fiancé. «La vie est confrontée à des inconnues. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. Les enfants iront bien. “

Alors que Sarah semblait un peu inquiète de la décision de Michael, elle semblait finalement l’accepter. “J’ai toujours fait confiance que vous preniez soin de votre famille”, a déclaré Sarah, ajoutant qu’elle devait aussi faire confiance à sa sagesse maintenant.