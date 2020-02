Michael Easton pense-t-il que Finn et Anna vont se séparer?

Les vétérans du savon Finola Hughes et Michael Easton jouent l’un des couples les plus populaires du General Hospital du moment, Anna Devane et Hamilton Finn. Cependant, le couple semble destiné à une rupture si les choses continuent dans leur direction actuelle.

(L-R) Finola Hughes et Michael Easton dans le rôle d’Anna Devane et Hamilton Finn dans «General Hospital» | Nick Agro via .

Que traversent Finn et Anna en ce moment à l’hôpital général

Finn et Anna sont actuellement à l’écart parce qu’Anna protège son fils perdu depuis longtemps, Peter (interprété par Wes Ramsey). Ils se heurtent actuellement à cause d’Anna qui semble vouloir rattraper le temps perdu en couvrant son nouveau fils et Finn protégeant également sa fille, Violet. Finn se méfie du fait que Violent passe du temps avec Peter.

De plus, la petite-fille d’Anna, Emma Drake, est allée en ville et a également passé du temps avec son nouvel oncle.

Dans une interview avec TV Insider, Easton a déclaré: «Il a l’impression que c’est quelque chose qu’il doit faire pour protéger Anna. Il ne fait pas confiance à Peter et pense qu’il pourrait finir par lui faire du mal directement ou indirectement. Elle pourrait être blessée physiquement ou sa réputation pourrait être affectée par sa protection et la rétention de preuves. Elle ne sait pas jusqu’où elle est allée dans le terrier du lapin. Il veut qu’elle voie la lumière. Voilà ce qu’il doit faire. Plus important encore, il sent qu’il a besoin de protéger Violet. Il va faire ce qu’il doit faire. ”

Le couple va-t-il dépasser cela?

«Il y a de très bonnes choses à venir. Anna et Finn ont eu cette grosse explosion. Je pense que si leur amour est assez fort, ils survivront. C’est un excellent test. Elle pense qu’il protège son fils. Il pense qu’il protège sa fille. Les gens essaient de conserver ce en quoi ils croient. Parfois, vous devez arracher le toit de la maison pour faire entendre votre point de vue. Cela brise le cœur de Finn de le faire », a déclaré Easton.

Il a poursuivi: «Pour la première fois de sa vie, il est obligé de prendre des décisions parce que quelqu’un d’autre est impliqué. Même si cela met fin à [Finn and Anna], il va protéger sa fille. “

Des spoilers pour l’hôpital général de Soap Dirt à la fin de janvier ont déclaré que le couple arriverait à un carrefour. Finn étant un nouveau père célibataire a certainement ajouté du stress à leur relation, mais Anna ne pouvant pas voir de quoi Peter est capable pourrait être la paille qui brise le dos du chameau.

En outre, les spoilers indiquent que Finn est également déterminé à retrouver Hayden. Tout cela pourrait être un facteur dans la séparation du couple, mais ils pourront peut-être tout surmonter.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.