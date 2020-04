Michael Imperioli pense qu’il avait un coronavirus

2020-04-29 12:30:07

Michael Imperioli pensait qu’il avait un coronavirus fin février mais n’a jamais été testé.

L’acteur de 54 ans – qui est surtout connu pour avoir joué Christopher Moltisanti dans “The Sopranos” – était “extrêmement malade” lorsqu’il est arrivé en Californie en provenance de New York le 1er mars, mais n’a pas été testé pour la vaste diffusion virus.

Il a déclaré à la page 6 du journal The New York Post: “J’étais vraiment malade. Je n’ai pas été testé mais j’étais vraiment malade à New York fin février.”

Michael – qui a trois enfants avec sa femme Victoria Chlebowski – pense que le virus s’est également propagé à sa famille et bien qu’ils se sentent “assez malades”, ils n’étaient heureusement pas assez malades pour nécessiter un traitement hospitalier.

Il a ajouté: “Ma femme et un de mes enfants l’ont eu. Nous avons eu la plupart des symptômes. Nous n’avons pas été testés parce que nous n’étions pas assez malades pour aller à l’hôpital.

“Nous ne voulions pas aller à l’hôpital. Nous n’avons pas été testés … Nous allons mieux maintenant mais nous étions assez malades.”

Pendant ce temps, Michael a également admis qu’il pensait qu’il serait renvoyé de “ The Sopranos ” le premier jour parce qu’il n’avait pas dit aux producteurs qu’il ne pouvait pas conduire, ce qui était vital car son personnage servait souvent de Tony Soprano (feu James Gandolfini) chauffeur.

Il se souvient: “Je ne leur ai pas dit cela parce que je voulais le travail et dans l’une des prises, j’ai en fait reculé dans un arbre et brisé l’arrière de la Lexus.

“Nous avons tous sauté en avant, les airbags sont sortis, de la fumée, c’était un gros désastre et je pensais [Gandolfini] doit penser que je suis un idiot, ça va être un désastre, ils vont me virer.

“Et il me regarde juste et commence à éclater de rire et nous nous sommes tous les deux brisés de façon hystérique et je me suis dit:” OK, ça va être une bonne balade. Ce fut un moment de liaison. “

