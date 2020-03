Michael Jackson a prédit une pandémie de type coronavirus

2020-03-25 15:30:05

L’ancien garde du corps de Michael Jackson, Matt Fiddes, a prédit que le monde serait affecté par une pandémie de type coronavirus et c’est la raison pour laquelle il portait toujours un masque facial en public.

Le défunt roi de la pop – décédé en juin 2009 à l’âge de 50 ans d’une intoxication aiguë au propofol – a souvent été vu en public portant des masques faciaux, beaucoup supposant qu’il les portait en raison de sa personnalité excentrique et de son sens unique de la mode.

Mais son ancien garde Matt Fiddes – qui a travaillé pour le hitmaker “ Man in the Mirror ” pendant une décennie – dit que son ancien employeur portait des masques de protection pour éviter d’inhaler les germes des gens parce qu’il croyait qu’un jour les gens tomberaient gravement malades d’un virus comme celui que le monde voit actuellement, avec COVID-19 infectant jusqu’à présent plus de 400 000 personnes et tuant plus de 18 000 à travers le monde.

S’adressant au Sun, le dur à cuire britannique a déclaré: “Il savait qu’une catastrophe naturelle était toujours là. Il était très conscient et prédirait toujours que nous pourrions être anéantis à tout moment. C’est un germe qui pourrait se propager.

“Donc, il traversait parfois quatre pays en une seule journée et il était tout le temps en avion avec des gens.

“Je plaisanterais, ‘Michael s’il te plait ne le porte pas – tu m’embarrasses. Je me fais papoter avec toi.’ Il disait: “Matt, je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas laisser tomber mes fans. J’ai des concerts à venir. Je suis sur cette Terre pour une raison. Je ne dois pas endommager ma voix, je” ve doit rester en bonne santé. Je ne sais pas qui je vais rencontrer aujourd’hui, je ne sais pas ce que je pourrais transmettre. ”

Fiddes insiste sur le fait que Jackson n’était pas un germaphobe mais simplement prudent quant à sa protection contre les maladies potentielles et les maladies parce qu’il ne voulait rien qui puisse endommager sa voix.

Il a ajouté: “Il pourrait rencontrer 400 personnes par jour et doit interagir avec les gens. Ce n’est pas comme s’il pouvait faire la chose du coude qu’ils ont maintenant – ils ne veulent pas simplement lui serrer la main, ils veulent le serrer dans leurs bras .

«Les gens ne le prenaient pas au sérieux, ils l’appelaient« Wacko Jacko »et tout ça. Mais vous ne devenez pas la plus grande superstar du monde et vous n’êtes pas intelligent. Ce gars était sacrément intelligent.»

