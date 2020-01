Michael Jordan a-t-il des enfants?

Michael Jordan est un nom légendaire de la NBA. Tout au long de ses 20 années dans la ligue, Jordan s’est mérité d’innombrables récompenses et titres, le menant à être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de l’histoire de la NBA.

Alors que de nombreux fans connaissent la carrière de Jordan sur le terrain, peu de gens connaissent bien sa vie personnelle. En tant que tel, les fans pourraient sans aucun doute se demander si Jordan est marié ou non. De plus, a-t-il des enfants? Voici ce que nous savons de l’ancienne star de la NBA.

Michael Jordan a épousé sa première femme en 1989

Michael Jordan | TIM CLARY / . via .

Lorsque Jordan était dans la vingtaine, il s’est marié pour la première fois. Il a fait le lien avec la petite amie de l’époque, Juanita Vanoy, en 1989 dans une chapelle de Las Vegas.

Le couple s’est rencontré pour la première fois dans un restaurant près de Chicago, où Jordan jouait à l’époque. Jordan a déclaré dans sa biographie de 1992 qu’il avait d’abord été attiré par Vanoy en raison du fait qu’il l’avait approchée au lieu de l’inverse.

Cependant, le mariage du couple n’a pas duré. Ils ont annoncé leur divorce en 2002.

Jordan et Vanoy se sont finalement remis ensemble un peu, mais ils se sont séparés pour de bon en 2006. Vanoy a cité «des différences irréconciliables» comme raison dans ses papiers de divorce.

Vanoy a ensuite reçu un règlement de divorce de 168 millions de dollars, ce qui est le montant le plus élevé jamais enregistré à l’époque.

Michael Jordan a épousé sa deuxième femme en 2013

En 2008, Jordan a rencontré la mannequin Yvette Prieto dans une boîte de nuit, et le couple a commencé à sortir ensemble peu de temps après.

Prieto était en fait déjà sous les yeux du public avant qu’elle et Jordan ne se réunissent. Prieto a fréquenté le chanteur Julio Iglesias. Les deux ex semblent également être en bons termes, Iglesias la décrivant une fois comme une “fille fantastique” et une “personne aimante, simple et très bonne”.

Jordan et Prieto ont emménagé ensemble en 2009. Il lui a proposé deux ans plus tard.

Jordan et Prieto se sont mariés en 2013 à Bethesda-by-the-Sea Episcopal Church à Palm Beach, en Floride. Ensuite, ils ont tenu leur réception au Bear’s Club de Jupiter, en Floride, remplie «d’arrangements floraux incroyables avec des tulipes, des roses, des pivoines, des candélabres en cristal, [and] salons de cigares privés », selon JeffRealty.com.

Leur mariage aurait coûté 10 millions de dollars et a été assisté par des visages célèbres comme Tiger Woods, Scotty Pippen et Spike Lee.

Jordan est le propriétaire des Charlotte Hornets, donc lui et Prieto vivent actuellement à 30 minutes de Cornelius, en Caroline du Nord.

Michael Jordan a cinq enfants au total

Jordan a au total cinq enfants issus de ses deux mariages.

Jordan et Vanoy ont trois enfants ensemble: Jeffrey (né en 1988), Marcus (né en 1990) et Jasmine (né en 1992).

Il a également des enfants avec sa femme actuelle, Yvette. Le couple a accueilli des filles jumelles en 2014 nommées Victoria et Ysabel.

Jeffrey et Marcus ont tous deux joué au basket-ball universitaire, mais aucun d’eux n’a continué à jouer dans la NBA comme leur père. Cependant, Marcus est maintenant propriétaire d’une entreprise. En 2016, il a ouvert un magasin de chaussures appelé Trophy Room à Orlando, en Floride. Son site Web le décrit comme «une expression de boutique de détail élevée, inspirée de la salle des trophées dans la résidence de la famille Jordan».

Michael Jordan a également un petit-enfant

Jordan peut désormais se faire appeler grand-père.

En 2018, sa fille, Jasmine, a annoncé qu’elle attendait un enfant avec l’ancienne star de basket-ball de Syracuse, Rakeem Christmas. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient l’Université de Syracuse, où elle a étudié la gestion des sports et il faisait partie de l’équipe de basket-ball.

Jasmine a donné naissance à un petit garçon en 2019. Le couple n’a pas révélé le nom de leur fils. Ils utilisent souvent le RMC initial et l’appellent parfois Baby Rakeem.