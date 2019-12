Michael Jordan sera-t-il dans 'Space Jam 2'?

Il existe deux camps d'opinion différents sur ce que l'héritage de 1996 Space Jam était à la culture pop. D'un côté de l'allée, certains pensent que c'était l'occasion de présenter les meilleures stars de la NBA de la période dans un film mettant en vedette certains des meilleurs personnages de dessins animés de tous les temps. De l'autre côté, ceux qui pensent que ce n'était qu'une publicité de longue durée pour Nike et un plaisir familial inutile.

Peut-être que ramener un acteur de premier plan fera une différence dans la suite.

Cela fait allusion à Michael Jordan qui était essentiellement la star de l'original Space Jam aux côtés de Bugs Bunny, et. Al. Avec Space Jam 2 déjà en production, personne ne sait vraiment si la Jordanie reviendra.

Le fait d'avoir LeBron James et Michael Jordan ensemble serait historique

Michael Jordan au NBA All-Star Game 2018 | Kevork Djansezian / .

Avec LeBron James déjà attaché à jouer dans Space Jam 2, tout le monde veut savoir si Michael Jordan sera courtisé vers la suite. Avoir Ryan Coogler en tant que producteur et Malcolm D. Lee en tant que réalisateur est également un coup d'État majeur, et cela pourrait être mieux que l'original.

Placer Jordan dans le mixage, cependant, est un appel difficile car il est depuis longtemps à la retraite depuis la sortie du premier film. Bien qu'il soit vu en public de temps en temps, il a gardé un profil bas tout en bénéficiant d'une propriété partielle des Charlotte Hornets (anciennement les Bobcats).

Sa vie est plus que paisible, sans avoir besoin de faire ses preuves en quoi que ce soit pour le reste de sa vie. L'attirer en arrière pour faire un film ne serait que du plaisir de sa part. Qu'il envisage de le faire juste pour le plaisir est une autre chose.

Quand quelqu'un est en position de Jordanie, tous les analystes des médias notent qu'il peut faire ce qu'il veut et n'a aucune obligation envers quiconque. Après 23 ans, Jordan ne voudra peut-être plus présenter ses compétences de basket-ball dans un film, à moins qu'il n'ait toujours ces compétences intactes.

Ce ne serait probablement qu'un camée

Personne ne s'attendrait vraiment à ce qu'il assume le rôle important qu'il a joué dans le premier Space Jam. De plus, il a maintenant 56 ans et ne peut probablement pas courir sur le terrain ou tirer des paniers comme il l'a fait à son apogée.

LeBron James est également la star de cette suite, donc Jordan prendrait probablement une banquette arrière et un camée. Le simple fait qu'il apparaisse pendant quelques minutes fournirait une chaîne de connexion émotionnelle au premier film qui avait vraiment plus d'impact culturel que beaucoup se souviennent.

Le plus intéressant est que l’original Space Jam l'intrigue était très méta et constituait une histoire insinuant que Jordan avait joué à un jeu de basket-ball cosmique pour aider à gagner la liberté pour les personnages de Looney Tunes. L'événement aurait eu lieu entre sa retraite initiale de la NBA en 1993 et ​​son retour deux ans plus tard.

À bien des égards, c'était presque un film autobiographique sur Jordan et ses propres aspirations quand il était enfant. Si les téléspectateurs se souviennent, Jordan est vu à l'ouverture comme un jeune garçon rêvant de devenir une star du basket-ball.

La connexion émotionnelle pourrait ramener Jordan

Compte tenu du caractère personnel Space Jam était à Michael Jordan, il peut faire le film comme un serre-livre de sa carrière. Que ce soit juste une brève apparition ou participer à une sorte de match de basket final, cela pourrait valoir la peine.

Qui ne voudrait pas voir Jordan jouer au basket avec LeBron James, même si c'est juste dans un film? Pouvoir voir Jordan tirer à nouveau quelques paniers pendant quelques minutes serait formidable à voir, en supposant qu'il veuille passer plus de temps à jouer avec des écrans verts. Ce processus était beaucoup plus compliqué lors de la réalisation du premier film.

De plus, Jordan devrait simplement être là pour représenter, car Ryan Coogler inspire une nouvelle génération à rechercher de nouveaux héros afro-américains, comme ce dernier l'a fait profondément avec Panthère noire.