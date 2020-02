Michael Rooker parle de Fantasy Island, les gardiens de la galaxie de Yondu

Michael Rooker dit son “Gardiens de la Galaxie” L’envoi émotionnel du personnage l’a fait pleurer.

TooFab a rattrapé l’acteur lors de la première de son dernier film, “Fantasy Island”, et a demandé quelle mort Marvel l’avait fait pleurer davantage: la conclusion déchirante de Tony Stark dans “Avengers: Fin de partie” ou celui de son personnage Yondu, le père adoptif réticent de Peter Quill alias Star-Lord, joué par Chris Pratt.

“J’ai pleuré un peu à Yondu parce que mon fils pleurait”, a déclaré Rooker, semblant faire référence au rôle à l’écran de Pratt comme son fils adoptif dans “Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2.”. “Je pleurais parce qu’il pleurait. Je ne pleurais pas parce que j’étais triste – j’étais heureux de donner ma vie à mon fils. Je pleurais parce qu’il pleurait.”

Nous avons également parlé à Rooker de “Fantasy Island”, qui suit un groupe d’étrangers qui visitent une station balnéaire luxueuse pour que leurs désirs les plus profonds deviennent des cauchemars absolus. En plus de Rooker, le film met également en vedette Lucy Hale, Michael Pena, Maggie Q et plus.

Étant donné que le film parle d’une île où les fantasmes se retournent, nous avons demandé à Rooker quel serait son fantasme et comment il pense que cela tournerait mal.

“Eh bien, juste vivre la vie, ça se retourne et ça se retourne”, a-t-il dit. “Donc, sur une île fantastique, peut-être que cela va faire un double tour en retour, ce qui se révélera positif, vous espérez.”

Bien qu’il ait peut-être hésité à parler de ses fantasmes, Rooker semblait savoir exactement ce qu’il voudrait de lui s’il était emmené à Fantasy Island.

“Je prendrais mon 1911 avec moi. Je prendrais mon arc avec moi. J’aurais de la corde”, a-t-il dit. “J’aurais du silex pour allumer un feu. Je suis un gars très pratique. Je veux manger. Je veux rester au chaud.”

Il a poursuivi: “Si je suis sur une île, je ne sais pas. Est-ce une île chaude du Pacifique ou une île froide de l’Arctique? Cela dépend de ce que je voudrais apporter avec moi.”

Pendant ce temps, l’un des projets à venir de Rooker se déroule dans l’univers DC pour James Gunn’s «The Suicide Squad». Bien que la plupart des détails de l’intrigue et du personnage aient été gardés secrets jusqu’à présent, nous avons au moins dû essayer de demander à Rooker le film, qui met en vedette un casting de la liste A, y compris Idris Elba, Taika Waititi, Margot Robbie, Nathan Fillion et Pete Davidson, Juste pour en nommer quelques-uns.

Sans surprise, Rooker est resté discret sur le film, mais vous devez toujours voir sa réaction hilarante à nos questions dans l’interview complète ci-dessus.

