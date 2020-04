Michael Sheen a donné sa fortune

2020-04-06 12:30:04

Michael Sheen a dû retourner à la scène parce qu’il “a tout donné [his] de l’argent »à une œuvre caritative pour organiser la Coupe du monde des sans-abri à Cardiff.

L’acteur de 51 ans a annoncé en 2016 qu’il reculait de sa carrière pour se concentrer sur l’activisme après son retour dans son pays de Galles natal, mais s’est retrouvé dans le besoin de fonds après être intervenu pour organiser la Coupe du monde des sans-abri – ce qui coûte 2 millions de livres sterling par an pour monter à Cardiff l’année dernière.

Expliquant pourquoi il a figuré dans des films comme «Good Omens» et «The Good Fight» ces dernières années, il a déclaré: «En fait, j’ai fini par passer les six derniers mois à New York à travailler, ce qui n’est pas ce que je voulais.

“Mais quand j’ai donné tout mon argent, j’ai soudainement dû aller gagner de l’argent.”

L’acteur de “Frost / Nixon” – qui a Lily, 21 ans, avec son ancienne partenaire Kate Beckinsale et Lyra, six mois, avec Anna Lundberg – a expliqué que, avec seulement huit semaines avant l’événement caritatif “quelqu’un complètement f *** “, lui laissant seulement deux semaines pour trouver l’argent pour le garder à flot.

Il a déclaré au journal The Guardian: “500 des personnes les plus vulnérables du monde entier [were] en route pour Cardiff, pour un tournoi potentiellement transformateur et qui a changé la vie. Et donc. Je lui ai donné tout mon argent. ”

Michael a admis qu’il paierait les coûts pendant des années, c’est pourquoi il a pris son poste dans l’émission américaine Prodigal Son, mais a admis que ce n’était pas vraiment une difficulté.

Il a dit: “Ce n’est pas comme si je me forçais à le faire. C’est un excellent travail.”

La star des “ Masters of Sex ” vivait à Los Angeles jusqu’à son retour au Pays de Galles afin qu’il puisse être proche de sa fille aînée, mais a pris la décision de déménager après que Lily soit partie à l’université.

Il a dit: “Quand ma fille a eu 18 ans et est partie vers sa propre vie, j’ai réalisé:” Oh, je peux rentrer chez moi maintenant. “

