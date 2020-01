Michael Strahan ne savait pas qu’il était censé être le compagnon de Kelly Ripa

Michael Strahan a parlé de ses premières luttes à la télévision.

Lors d’un entretien franc avec Le New York Times, l’ancien joueur de la NFL a semblé faire référence à son co-hébergement de temps “En direct! avec Kelly et Michael”, comparant son temps sur le terrain de football avec l’une de ses premières entreprises dans l’industrie de la télévision.

“Dans le sport, vous pouvez mettre autant de grands joueurs que vous le souhaitez dans une équipe, mais si un gars là-bas est inquiet pour lui-même, cela ne fonctionnera pas. Ensuite, à la télévision, j’ai eu des emplois où j’y suis arrivé et j’ai eu envie : Wow, je ne savais pas que j’étais censé être un acolyte. Je pensais que je venais ici pour être un partenaire “, a-t-il déclaré.

“Il était plus difficile dans le secteur de la télévision de voir un certain type de compétitivité que dans le sport”, a-t-il ajouté, poursuivant son analogie sans nommer. Kelly Ripa.

“L’aspect mental du travail à la télévision, c’est comme dans le football. Je ne veux pas être dans la série et avoir l’impression que tout le monde me porte. Je veux que nous réussissions tous. J’ai fait des choses où je suis allé avec des concepts d’équipe, et j’y suis arrivé et j’ai réalisé que ce n’était pas une question d’équipe. C’est égoïste, et je ne fonctionne pas bien avec ça. “

L’une des sources de tension a été son départ controversé de la série il y a quatre ans, où Ripa se serait senti aveugle, mais Strahan a déclaré que ce n’était pas de sa faute et a accusé les plus hauts responsables d’avoir gâché son départ trois mois plus tôt que prévu. Il a officiellement quitté l’émission le 13 mai 2016 après quatre ans sur le talk-show ABC.

«Cela aurait pu être mieux géré. Je ne me suis pas réveillé et je n’ai pas dit:« Je veux un emploi chez GMA », les responsables du réseau m’ont demandé de le faire. Ce n’était vraiment pas un choix. C’était une demande. Mais c’était traité comme si j’étais le gars qui était entré et qui avait dit: “Je pars”. Cette partie a été totalement mal interprétée, mal gérée dans tous les sens “, at-il expliqué.

Les responsables se sont excusés, mais Strahan a déclaré: “Les dégâts ont été causés”.

“Quand il était temps de partir, il était temps de partir. Certaines choses qui se passaient dans les coulisses venaient de se rattraper”, a-t-il ajouté, notant qu’il avait tenté de corriger ce qui se passait dans les coulisses pendant son mandat dans la série.

“Une chose que j’ai essayé de faire, c’est de la rencontrer toutes les quelques semaines. Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises, et ça allait. Mais finalement, elle a dit qu’elle n’avait pas besoin de se rencontrer”, a-t-il révélé. “Je ne peux pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire.”

Mais Strahan a souligné qu’il n’avait pas de rancune pour Ripa, qui co-organise maintenant l’émission avec Ryan Seacrest.

“Si les gens pensent, Oh, il la déteste – je ne la déteste pas. Je la respecte pour ce qu’elle peut faire dans son travail. Je ne peux pas en dire assez sur la qualité de son travail”, a-t-il expliqué.

