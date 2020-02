Michael Strahan se fait entraîner par DC et les fans de Marvel pour l’erreur “Birds of Prey”

Michael Strahan est un homme aux multiples facettes avec des emplois différents en même temps. Il apparaît tous les matins sur Good Morning America, au cours de l’été en tant qu’hôte de The 100,000 $ Pyramid, hôte de Strahan, Sara et Keke, et est également un commentateur sportif. À la sortie du Super Bowl, Strahan pourrait être très épuisé cette semaine après toutes les activités du week-end. Ce matin sur GMA, il a fait une erreur qui l’a rendu viral sur les réseaux sociaux.

Michael Strahan | Thearon W. Henderson / .

Strahan avait la tâche d’interviewer le casting principal de Birds of Prey. Margot Robbie, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell et Mary Elizabeth Winstead étaient toutes présentes pour le sit-down pour parler du film inspiré de DC Comics.

Tout a bien commencé avec Strahan qui a loué le fait qu’il s’agit du premier film de super-héros entièrement féminin avec des femmes devant et derrière la caméra. La gaffe que l’ancre GMA a faite ensuite est impardonnable aux fans de bandes dessinées.

“De toute évidence, il y a tellement de personnages dans l’univers Marvel … donc, si nous obtenons une suite …”, a commencé à dire Strahan tandis que Robbie le regardait confus.

“C’est DC, Michael”, a déclaré une des stars hors caméra.

Les fans de bandes dessinées appellent Michael Strahan

Après le faux pas, les fans de bandes dessinées sont allés sur Twitter pour traîner Strahan pour avoir confondu l’origine de Birds of Prey.

“Si les regards pouvaient tuer”, un fan n’a rien dit du regard de Robbie sur Strahan.

“Les fans de médias endiablés pensent que Marvel est la seule entreprise à faire des films de super-héros”, a ajouté un autre fan.

“Ce Marvel sh ** devient vraiment irrespectueux”, a souligné un autre fan de DC. “DC fait des choses avec des personnages féminins que le MCU ne pourrait jamais faire et cela a beaucoup à voir avec le fait que Margot se bat pour cela.”

“Mec, fais tes recherches Michael”, a déclaré un spectateur.

Les théories du complot n’ont pas dépassé les fans. ABC, le réseau qui diffuse et produit GMA, appartient à Disney, qui possède également Marvel. Un fan a relié les points et pense que tout a été calculé pour rappeler aux gens l’existence de Marvel lors de la promotion d’un film de DC Comics.

«C’est sur ABC, propriétaire de Disney. Ce n’était en aucun cas une erreur », a théorisé le fan.

Michael Strahan fait plus de vagues

Strahan a reçu beaucoup d’attention pour sa bévue lors de l’interview de Birds of Prey, mais la semaine dernière, son nom était mentionné pour un problème entièrement différent.

La semaine dernière, l’animateur de télévision a accordé une interview au New York Times où il a parlé de son co-hébergement avec Kelly Ripa, Live! Avec Kelly et Michael.

“Ensuite, à la télévision, j’ai eu des emplois où je suis arrivé et je me suis dit: Wow, je ne savais pas que j’étais censé être un acolyte. Je pensais que je venais ici pour être partenaire », a-t-il déclaré à propos de son passage dans le talk-show de jour.

Il y avait des rumeurs de tension entre les hôtes et tout s’est arrêté quand, en 2016, il a annoncé qu’il partait pour rejoindre GMA. Ripa s’est sentie trahie alors qu’elle était dans le noir de cette décision et a protesté en appelant hors de l’émission et en prenant des jours de congé.

«Je ne me suis pas réveillé et je n’ai pas dit:« Je veux un emploi chez «GMA». Les gens qui dirigent le réseau m’ont demandé de le faire. Ce n’était vraiment pas un choix. C’était une demande. Mais cela a été traité comme si j’étais le gars qui est entré et a dit: «Je pars», a déclaré Strahan au NYT. «Cette partie a été totalement mal interprétée, mal gérée dans tous les sens. Les gens qui auraient dû mieux le gérer se sont tous excusés, mais beaucoup de dégâts avaient déjà été causés. Pour moi, c’était comme: Passez à autre chose. Le succès est la meilleure chose. Continuez à bouger. »

Strahan a poursuivi en disant qu’il avait essayé de le faire fonctionner avec Ripa avant de quitter la série en essayant de planifier des réunions toutes les deux semaines. Il a dit qu’elle avait finalement cessé de vouloir se rencontrer et qu’il ne voulait pas forcer une amitié avec elle.

“J’ai appris tout ce qui s’est passé avec ça, vous ne pouvez pas convaincre les gens de vous aimer”, a-t-il déclaré. “Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps.”