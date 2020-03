Michelle Heaton met fin à son isolement pour emmener sa fille à une compétition de gymnastique

2020-03-16 13:30:06

La pop star Michelle Heaton a révélé qu’elle avait mis fin à son auto-isolement de sept jours pour emmener sa fille à une compétition de gymnastique.

Michelle Heaton a mis fin à son auto-isolement de sept jours pour emmener sa fille à une compétition de gymnastique.

La chanteuse de 40 ans a décidé de s’isoler après être entrée en contact avec un voisin diagnostiqué avec un coronavirus, mais Michelle est allée sur Instagram au cours du week-end pour révéler qu’elle est sortie de l’auto-isolement et avait l’intention d’emmener sa fille dans un événement sportif.

Michelle – qui a des enfants Aaron Jay, six ans, et Faith, huit ans – a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “Je fais de mon mieux pour sourire parce que nous ne savons pas comment, ce qui se passe, peut ou peut nous affecter tous. Beaucoup des êtres chers vulnérables .. J’ai fait toute l’isolement pendant 7 jours la semaine dernière. Alors qui nous voit et je suis moins enclin à vous donner quelque chose (PAS QUE JE NOUS OU NOUS AVONS EU) alors vous êtes à nous! a des opinions et leurs points de vue .. jusqu’à ce que nous soyons contraints à quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler!

“Mais contrôlez ce que vous pouvez .. amusez-vous, achetez de la nourriture, lavez-vous les mains, soyez intelligent, essayez de sourire, et si votre enfant de 8 ans a une compétition de gymnastique un samedi après-midi représentant #radlettgymclub à l’incroyable @affinitygymnastics Ensuite, à moins qu’il n’annule (ce qui Ce n’est pas) … je suis barré si elle le manque #gofaith (sic) ”

Michelle a précédemment admis être dans une «situation difficile» au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Expliquant sa décision de s’auto-isoler, la pop star a déclaré: “Vous ne pouvez pas écrire ceci … en gros un ami est entré en contact avec quelqu’un que nous connaissons très bien et qui a été confirmé …

“J’ai une toux, peut-être que j’y pense trop. AJ a eu des reniflements mais les enfants en ont. C’est une situation vraiment délicate et difficile.”

Michelle a admis être particulièrement préoccupée par le bien-être de ses enfants.

Elle a partagé: “Je suppose que je suis aussi désemparée que tout le monde … Je prends cette précaution parce que le système immunitaire du petit AJ, quand il avait une méningite, il était très faible.

“La dernière chose que nous voulons en tant que parents est d’apporter quoi que ce soit dans une école … à notre connaissance, nous ne l’avons pas. C’est juste une précaution.”

Mots clés: Michelle Heaton

Retour au flux

.