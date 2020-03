Michelle Money fait le point sur l’ICU sur sa fille adolescente et partage une vidéo de deux heures avant l’accident

Michelle Money tient ses followers au courant de l’état de sa fille Brielle suite à un accident de skate.

Lundi, le “Bachelier” La star a révélé que sa fille de 15 ans était aux soins intensifs à l’USI après l’incident, où elle a été placée dans un coma d’origine médicale et a subi une intervention chirurgicale pour soulager une partie de la pression sur son cerveau.

Selon un nouveau billet de Money publié mardi, “la chirurgie s’est bien passée”.

“Ses chiffres sont vraiment bien placés”, a-t-elle ajouté. “Deux jours de plus pour laisser le cerveau gonfler et surveiller jusqu’à ce qu’elle soit retirée de la sédation pour voir ce que nous trouvons. Merci encore pour les prières. Vous ne le saurez jamais.” Elle a également inclus le hashtag #prayforbrie.

Parallèlement à la mise à jour, Money a partagé une vidéo d’elle et de sa fille prise deux heures seulement avant l’accident de Brielle.

“Nous avons décidé de nous maquiller et d’aller à la station-service et de prendre un verre. Je lui ai dit que je la laisserais conduire ma voiture dans le parking car elle travaille à la conduite bientôt”, a écrit Money. “Elle m’a dit qu’elle était géniale au parking! 😂Lol! (Elle a menti) Nous avons tellement de plaisir ensemble! Elle est mon humaine préférée! J’ai hâte de l’entendre à nouveau rire! La chirurgie s’est bien passée.”

Dans un autre article de lundi après-midi, Money a expliqué qu’elle était seule car un seul parent était autorisé à entrer à l’hôpital à la fois en raison des restrictions COVID-19, elle a également remercié tout le monde pour leur soutien et leurs prières.

“C’est mon pire cauchemar et aucune mère ne devrait jamais avoir à vivre cela”, a-t-elle déclaré. “C’est juste déchirant. Je prie pour qu’elle résiste à cela, pour qu’elle gonfle afin que nous puissions voir quel type de dommage a été fait. Elle se bat, alors gardez-la dans ses prières, continuez de prier pour elle” . J’ai été un vrai bordel et je n’ai pas dormi, je me force à dormir pendant qu’elle fait cette procédure. Je vous aime les gars … je vous tiendrai au courant. ”

Son premier message a montré Brielle aux soins intensifs, comme Money a déclaré que l’adolescente “avait subi un grave traumatisme crânien et une fracture du crâne”.

Elle a remercié la voisine qui avait trouvé Brielle lors d’une promenade et a appelé le 911. “Je ne l’aurais pas trouvée à temps. Mon cœur est éternellement reconnaissant”, a écrit Money. “Merci à tous ceux qui ont envoyé des prières, des messages et de l’amour. Brielle a déjà traversé tellement de choses cette année. Elle a prouvé sa force. Je sais qu’elle s’en sortira.”

Michelle a également émis un avertissement: “C’est la pire expérience de ma vie. TOUJOURS LES FAIRE PORTER LE CASQUE. TOUJOURS. MÊME QUAND ILS REPOUSSENT.”

Michelle a participé à la saison de Brad Womack de “The Bachelor” et a remporté plus tard la première saison de “Bachelor in Paradise”.