Michelle Money pleure en disant qu’elle prend une pause dans les médias sociaux alors que sa fille reste aux soins intensifs

Michelle Money dit qu’elle prend une pause dans les médias sociaux alors que sa fille de 15 ans se remet d’un accident tragique de planche à roulettes à l’USI.

Après des semaines de publication de mises à jour quotidiennes sur l’état de Brielle, “Le célibataire” Vendredi, une ancienne a partagé une vidéo émotionnelle sur Instagram expliquant qu’elle va s’éloigner des réseaux sociaux pour respecter la vie privée de sa fille et se consacrer pleinement à son rétablissement. Dans le clip, Money, 39 ans, est tombé en panne alors qu’elle remerciait ses followers pour leur soutien.

“Hé, vous les gars. Je suis tellement reconnaissant, je vous suis tellement reconnaissant,” dit Money à travers les larmes. “Je suis tellement reconnaissante pour toutes les prières et je suis tellement reconnaissante pour toutes les prières et tout le soutien et tous les amis, la famille et les étrangers incroyables, incroyables qui ont suivi et soutenu et prié pour ma fille. Vos prières et votre énergie et votre souci pour elle. Nous ne serons jamais, jamais, jamais, jamais, jamais oubliés parce que je crois vraiment que cela a vraiment aidé Brielle à surmonter où elle était. “

“En tant que maman, je ressens juste ce besoin écrasant d’être simplement présent avec elle pendant ce prochain chapitre de sa vie”, a-t-elle poursuivi. “Ce n’est pas mon histoire à raconter. C’est son histoire. Et je pense qu’en tant que jeune de 15 ans qui vient de vivre quelque chose de si traumatisant, elle ne se sent plus en harmonie pour que je partage plus. Je peux vous dire qu’elle va aller bien. “

L’ancienne star de la télé-réalité a déclaré qu’elle allait prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour être “100% présente” avec Brielle, expliquant qu’il “ne se sentait pas bien” de s’ouvrir publiquement sur “ce chapitre” de la vie de sa fille.

“Je dois être une maman. Je dois être une maman, comme une maman forte en ce moment”, a poursuivi Money en sanglotant. “Et donc je partage cette vidéo pour vous dire merci et ici pour vous dire que je fais une pause dans les médias sociaux et que si Brielle veut partager cette histoire avec vous, elle le fera quand elle le voudra Je suis engagé et reconnaissant et privilégié de lui consacrer chaque once de mon énergie en ce moment. “

“Il est temps pour moi d’être une maman, comme chaque énergie que je viens de jeter dans Brielle alors je fais une pause les gars et je serai de retour si Brielle veut que je partage ses progrès, si elle se sent à l’aise avec ça alors Je vais le faire “, a-t-elle conclu. “Mais j’ai besoin que vous sachiez qu’elle ira bien. Elle ira bien. Nous allons traverser ça. Elle va être guérie à 100%. Je suis tellement convaincue à ce sujet … Je serai de retour quand j’ai envie d’être de retour. Sachez simplement que la mise à jour va aller à 100%. C’est la mise à jour. “

L’argent a réitéré ses pensées dans la légende du post. “Je vous en prie, regardez toute cette vidéo. J’ai besoin que vous sachiez à quel point je suis reconnaissante pour chacun d’entre vous”, a-t-elle écrit. «Je dois prendre une pause dans les médias sociaux pour me permettre d’être pleinement en phase avec ma fille et ses besoins. Elle va très bien! Nous allons passer à travers ça! Je crois fermement que je dois honorer Brielle et sa vie privée en ce moment. Quand et si elle veut partager sa puissante histoire, elle le fera. Et je serai là pour la soutenir de toute façon. Je vous aime tous tellement! #BrielleStrong “

Le message de la native de l’Utah est arrivé quelques heures seulement après qu’elle a révélé que sa fille avait retiré son tube respiratoire et qu’elle était en train de se sevrer de certains de ses médicaments.

“Devinez qui s’est extubé aujourd’hui? Brie”, a partagé Money sur son histoire Instagram. “Vous les gars, elle a enlevé sa minerve. Elle est hors du ventilateur … Elle prend beaucoup de morphine, mais c’est une combattante. Elle bouge.”

Money a également publié une photo des cheveux de Brielle entourés de gaze sanglante, expliquant qu’elle les avait nettoyés pour la première fois depuis l’accident.

“J’ai passé la nuit à travailler dans ses cheveux. C’était si doux et amer”, a-t-elle écrit à côté de la photo. “Cinq heures de peignage dans le sang, la colle EEG, les cheveux emmêlés et les grondements après 12 jours de pose sur ce lit.”

La personnalité de la télévision a tenu ses abonnés informés depuis l’accident de skate de Brielle le mois dernier, décrivant l’incident comme “la pire expérience” de sa vie.

