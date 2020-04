Michelle Visage claque Jessie J

2020-04-26 20:00:06

Michelle Visage a critiqué Jessie J en tant que “personne complètement froide”, car elle a également félicité Nicki Minaj pour avoir été “incroyable” lors de leur rencontre.

Le juge de «RuPaul’s Drag Race» a rencontré Jessie lorsque le chanteur s’est produit à l’un des arrêts de la tournée de «RuPaul’s Drag Race: Battle of the Seasons» en Australie, mais a affirmé que la star «n’était pas gentille».

Michelle a parlé lorsqu’elle a été interrogée sur son collègue musicien Nicki Minaj – qui a été juge invité lors de la première de la saison 12 de ‘RuPaul’s Drag Race’ – pour lequel elle n’avait que des éloges.

S’adressant au magazine Gay Times, elle a déclaré: “Ce que j’ai adoré chez Nicki, c’est qu’elle l’était, je ne veux pas dire ‘réel’ parce que c’est un terme stupide, mais elle était authentique, honnête et elle-même. Quand les superstars entrent en jeu , vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Vous ne savez pas s’ils vont être impassibles, pas gentils, une personne complètement froide comme Jessie J était avec nous quand nous avons fait la tournée en Australie. Mais Nicki? Elle était incroyable. ”

La star de 51 ans n’était pas non plus inquiète de se censurer et a insisté sur le fait qu’elle ne se “soucie” pas si le magazine publiait ses opinions.

Elle a ajouté: “Je m’en fiche si vous mettez ça là-dedans. Ce n’était pas bien. Nous étions tellement excités [to meet her] aussi. Elle n’était pas gentille. ”

Et l’interaction aigre a rendu Michelle inquiète de rencontrer son idole Madonna, comme elle avait auparavant regardé Jessie.

Elle a dit: “J’étais tellement excitée et puis je me suis dit” Boo! ” Permettez-moi de vous dire, il y a peu de voix qui pourraient tenir la sienne. Cette putain peut chanter, oh mon dieu. Cela m’a rendu triste, c’est pourquoi je ne veux pas rencontrer Madonna. Je ne veux pas être déçu! ”

Au moment de la rédaction du présent document, Jessie n’avait pas répondu aux affirmations de Michelle.

