Michelle Williams et Sam Rockwell remportent les victoires SAG

2020-01-20 04:00:10

Les stars de “ Fosse / Verdon ” Michelle Williams et Sam Rockwell ont remporté le prix de la performance exceptionnelle dans une minisérie ou un téléfilm aux Screen Actors Guild Awards (SAG).

Michelle Williams s’est sentie “tellement folle de chance” de travailler avec Sam Rockwell sur “Fosse / Verdon”.

L’actrice de 39 ans a rendu un hommage sincère à sa co-star en acceptant le prix Screen Actors Guild (SAG) pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une minisérie ou un téléfilm, admettant que travailler avec lui était beaucoup moins “solitaire” “que certaines de ses autres expériences.

Dimanche (19.01.20), elle a déclaré au public du Shrine Auditorium de Los Angeles: “Quand j’avais 12 ans entre le travail supplémentaire et la publicité occasionnelle, j’ai eu la chance mystérieusement d’être dans un film avec Sir Ben Kingsley et il a dit: “Je n’aime pas jouer, c’est très solitaire. J’aime réagir.”

“Parfois, vous êtes dans une scène faisant un monologue ou parfois vous êtes dans une scène et vous avez l’impression d’avoir fait un monologue ou parfois vous agissez avec quelqu’un et leur et c’est très solitaire. Parfois, vous agissez avec un chien. Et parfois tu as tellement de chance que tu joues avec Sam Rockwell.

“Sam, j’ai trouvé Gwen en regardant Bob, là il me regardait toujours et disait la vérité dans des détails exquis.

Je pouvais croire que j’étais Gwen parce que je savais que j’étais Bob. ”

Après avoir remercié sa distribution et son équipe, Michelle – qui a gagné devant Patricia Arquette et Joey King dans “ The Act ” et Toni Collette pour “ Unbelievable ” – a ensuite rendu hommage à son fiancé Thomas Kail et à sa fille de 14 ans. Matilda, qu’elle a avec le défunt ex-partenaire Heath Ledger.

Elle a dit: “Tommy, comme tout le reste de la vie, je partage cela avec vous.

“Mathilde, c’est une chose d’être complètement honnête en tant qu’acteur, c’est une autre d’être complètement honnête en tant qu’être humain. C’est juste qui tu es et comment tu vis. Tu m’apprends en étant toi. Je t’aime et je rentre à la maison. ”

Sam a pu rendre la pareille plus tard dans la soirée quand il a battu

Mahershala Ali (‘True Detective’), Russell Crowe (‘The Loudest Voice’), Jared Harris (‘Chernobyl’) et Jharrel Jerome (‘When They See Us’) pour ramasser l’acteur pour une performance exceptionnelle par une actrice dans une mini-série ou un téléfilm.

Il a dit: “Wow, je ne m’y attendais pas du tout.

“Pour mes collègues candidats, je ne pensais vraiment pas que je serais ici, je partage cela avec vous tous.

“L’incroyable Michelle Williams, ma jumelle merveilleuse, je ne peux pas imaginer faire quoi que ce soit sans vous.”

Sam a également remercié l’équipe de danse qui a travaillé sur la série.

Il a dit: “Vous pensez que vous pouvez danser alors vous rencontrez ces chorégraphes” Fosse “. J’ai eu des mouvements de MC Hammer Moves et de Tom Cruise” Risky Business “mais ces gens peuvent vraiment danser. Ils ressemblent à des gens ordinaires mais ce sont des super-héros . ”

Et comme Michelle, Sam a terminé sur une note personnelle.

Il a dit: “Ma bien-aimée Leslie Bibb, merci d’avoir fait des scripts avec moi pendant les vacances de Noël, je t’aime beaucoup.”

Mots clés: Michelle Williams, Sam Rockwell

Retour au flux

.