Mikaela, la fille de Steven Spielberg, est une strip-teaseuse en herbe

La fille de Steven Spielberg, Mikaela, est une aspirante danseuse exotique, qui produit déjà des vidéos porno solo.

La fille de 23 ans du cinéaste légendaire – qui a été adopté par Steven et son épouse Kate Capshaw lorsqu’elle était bébé – vit actuellement de la production de vidéos porno solo et espère décrocher un emploi de danseuse dans un club de strip une fois qu’elle obtient son permis de travailleur du sexe.

Elle a confié au Sun: “Je suis vraiment fatiguée de ne pas pouvoir capitaliser sur mon corps et franchement, je suis vraiment fatiguée de me faire dire de haïr mon corps.

“Et je me suis aussi fatigué de travailler au jour le jour d’une manière qui ne satisfaisait pas mon âme.

“J’ai envie de faire ce genre de travail, je suis capable de ‘satisfaire’ les autres, mais ça fait du bien parce que ce n’est pas d’une manière qui me fait me sentir violée.”

Mikaela a annoncé la nouvelle à ses parents via FaceTime au cours du week-end, et a déclaré que même s’ils étaient “intrigués” par ses choix de carrière, ils n’étaient pas “bouleversés”.

De ses parents, elle a déclaré: “Ma sécurité a toujours été une priorité pour eux.

“Je fais ça, pas par envie de blesser qui que ce soit ou d’en être méchant, je le fais parce que je veux honorer mon corps d’une manière qui soit lucrative.

“Je pense qu’en fait, une fois qu’ils verront à quel point je suis loin du fond, j’étais il y a un an et demi, ils vont regarder ça et dire:” Wow, nous avons en fait augmenté, nous sommes vraiment sûrs d’eux-mêmes, jeune femme.’ ”

Et la beauté a également le soutien de son fiancé Chuck Pankow, même si elle admet qu’il lui a fallu un certain temps pour se réchauffer à cause des lois de leur ville natale du Tennessee.

Elle a ajouté: “Il lui a fallu beaucoup de temps pour y arriver car, évidemment, dans le Sud, il y a encore tellement de honte à ce sujet.

“Chuck a été très favorable, mais il lui a fallu un certain temps pour arriver à cet endroit, car il n’était pas sûr de la façon dont son groupe social réagirait.

“Et jusqu’à présent, ce n’était pas le meilleur, mais c’était attendu en raison de l’environnement dans lequel nous vivons actuellement.”

Ce soutien va dans les deux sens, car Mikaela dit qu’elle n’est pas intéressée à faire des vidéos pornographiques avec une autre personne, car cela serait irrespectueux envers Chuck.

Elle a dit: “Je pense que je serais grande au travail fétiche.

“Honnêtement, je déteste ma poitrine depuis si longtemps, mais j’ai finalement appris à l’embrasser. C’était l’une des choses lorsque j’ai téléchargé ces deux premières vidéos, j’ai réalisé:” Ceci est le faiseur d’argent “- ma grande poitrine.

“Et c’était vraiment agréable et rafraîchissant de voir des gens dire des choses cool – parce que les gens peuvent souvent dire des choses vraiment bouleversantes sur le corps d’une femme noire.”

“Et la raison pour laquelle je ne veux rien faire en dehors des trucs solo, c’est parce que j’ai l’impression que ce serait une violation de mes limites et de ma relation avec mon autre significatif.”

