Mike Sorrentino exhorte Snooki à ne pas quitter les vacances en famille à Jersey Shore

Selon Mike «The Situation» Sorrentino, il a exhorté Nicole «Snooki» Polizzi à ne pas quitter «Jersey Shore Family Vacation».

La star de la télévision de 32 ans a récemment annoncé son intention de s’éloigner de l’émission MTV, citant le désir de passer plus de temps avec ses enfants, mais Mike pense que Snooki pourrait être convaincu de changer d’avis un jour.

Il a déclaré à Us Weekly: “Je n’étais pas d’accord, mais je dois soutenir ma sœur.

“Je lui avais envoyé un texto, je l’ai appelée et j’ai essayé de la convaincre de reconsidérer, mais elle doit faire ce qui est bien pour elle et nous devons la soutenir en tant que famille.

“Peut-être qu’elle reviendra et revisitera, peut-être qu’elle changera d’avis. Qui sait? J’ai de l’espoir pour l’avenir.”

Selon la co-vedette Vinny Guadagnino, Snooki “démissionne tous les jours” parce qu’elle a du mal à équilibrer le tournage de l’émission avec les exigences de la maternité.

Parlant de la star de téléréalité – qui a des enfants Lorenzo, sept ans, Giovanna, cinq ans et Angelo, huit mois – il a expliqué: “C’est comme, vous voulez faire cette chose si mal mais vous vous retrouvez avec votre nouveau-né et tout ça .

“Donc j’espère qu’elle pourra trouver un moyen – s’il y en a un – d’équilibrer les deux. Mais en ce moment, l’échelle, je pense, était en train de basculer vers, ça ne marchait pas.”

Snooki a révélé pour la première fois qu’elle envisageait de quitter le spectacle en décembre, disant qu’elle voulait passer plus de temps avec ses enfants.

Elle a dit: “Je déteste être loin des enfants.

“Je n’aime pas faire la fête trois jours de suite. Ce n’est tout simplement plus ma vie. Et je veux être à la maison avec les enfants.

“Vous savez, comme, ça ne me dérange pas d’aller ici et là à un dîner ou autre chose, mais c’est vraiment très dur pour moi de quitter les enfants et de filmer la série.”

