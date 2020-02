Mike ‘The Situation’ de Jersey Shore à Sorrentino pourparlers dans des prisons effrayantes impliquant Shanks

Bien qu’il soit une célébrité chamois avec une positivité inégalée, même Mike “La situation” Sorrentino connu sa juste part de peur en prison.

le “Jersey Shore” La star a déclaré qu’il était occupé en lisant, en s’entraînant et même en regardant “Jersey Shore” pendant qu’il purgeait ses huit mois d’évasion fiscale à la Federal Correctional Institution à Otisville, New York. Mais lorsque les gardiens de prison ont fouillé les couchettes des détenus, la réalité a établi pour Mike qu’il était “en fait en prison”.

“Parfois, je pensais que j’étais dans une prison vraiment cool, comme un camp fédéral”, a-t-il déclaré Nous hebdomadaire. “Mais il y avait des moments où ils faisaient des recherches, et ils trouvaient comme des tiges et des trucs! Je me disais:” Merde, je suis en fait en prison! Je ferais mieux de me resserrer! Vous savez ce que je dis? Vous commencez à vous calmer, comme: “Oh, je suis dans la prison cool avec des cols blancs” … et la prochaine chose que vous savez, ils ont fouillé quelques gars et ils ont trouvé des tiges. J’étais comme, “Wow, merde est devenu réel! Je ferais mieux de garder la tête sur un pivot et d’appeler la missus.” Comme, “Hé, bébé! Je vais bien!” “

Vinny Guadagnino – qui avec Angelina Pivarnick a rejoint Mike pour l’interview – a déclaré que le fait de réunir tout le groupe après la libération de Sitch en septembre de l’année dernière était “le point culminant de la [upcoming] saison.”

“Nous n’avons pas réalisé à quel point nous nous aimions jusqu’à ce que l’un de nous soit parti, et nous avons vraiment ressenti ce vide”, a expliqué Vin. “Et puis il revient, et nous pouvons tous expirer. Mais cela a été huit longs mois de son absence.”

“Ouais, ça l’était,” concéda Mike, tandis que Vinny – réalisant à quoi il ressemblait – plaisantait, “C’était long pour moi; je ne peux pas imaginer comment c’était pour lui!”

Souriant, Mike a dit que le temps qu’il avait passé était «assez long» et l’a qualifié de «situation inconfortable».

“Une journée loin de vos proches est inacceptable”, a-t-il déclaré. “La nourriture n’était pas bonne, les dispositions pour dormir n’étaient pas bonnes, mais à la fin de la journée, vous devez en tirer le meilleur parti, et je crois que je l’ai fait. J’ai perdu 40 livres, je suis resté sobre, et maintenant Je suis de retour avec ma famille et mes proches, je travaille et je reviens à la vie. Et c’est de cela qu’il s’agit. “

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait pu rester si positif tout au long du processus, Sorrentino a répondu qu’il s’agissait en fait d’une “décision commerciale”.

“Si vous choisissez la positivité contre l’adversité, c’est un peu comme votre arme, vous savez ce que je dis?” il expliqua. “Et si vous êtes confronté à une dépression ou à de l’anxiété ou à certaines choses dans la vie, vous avez le choix. Dois-je m’élever au-dessus, ou dois-je être englouti par les circonstances? Et j’ai choisi de me battre en quelque sorte contre cette chose. J’ai choisi d’être responsable . J’ai choisi de garder la tête haute et de gérer toute cette situation du début à la fin avec grâce et classe. Et je suis très, très fier de moi, de ma famille et de mes amis pour m’avoir soutenu. “

Vinny a fièrement ajouté: “Il a évidemment été l’inspiration pendant un certain temps, mais c’était comme le voir dans la vraie vie parce qu’il a été testé. C’est comme, vous pouvez avoir toutes les citations du monde, mais c’était en fait quelque chose que vous aviez de passer physiquement, et il est resté la même personne exacte en prison! Il nous envoyait un e-mail, me gardant positif pendant qu’il était là-bas. Alors s’il pouvait le faire, mon chapeau lui est fermé. “

Angelina a dit que voir Mike était la première fois après la prison, c’était comme voir “Mike en 2009.”

“C’était tellement drôle”, a-t-elle dit. “J’étais comme, où est allé le père de papa? Il était parti!”

“J’ai passé beaucoup de temps là-dedans, vous savez? Et comme je l’ai dit, je m’entraînais deux à trois fois par jour”, a expliqué Mike, ajoutant qu ‘”il y avait des gars là-bas qui étaient déprimés, et ils n’étaient pas vraiment être actif. Et vous avez vu que la dépression et l’anxiété faisaient leur apparition, et c’était vraiment mieux. J’ai choisi d’être actif dès le premier jour et d’essayer de progresser de quelque manière que ce soit, quelle que soit sa forme – que ce soit mentalement, physiquement ou spirituellement. Je crois que je l’ai fait, en lisant des livres et la Bible et des choses comme ça. “

“Écoutez, à la fin de la journée, je pense que cette expérience a fait de moi une meilleure personne, et je suppose que je dois remercier Dieu pour cela”, a-t-il ajouté. “Vous vous faites des amis, mais à la fin de la journée, il s’agit de survie, vous savez ce que je dis? Les gars là-bas étaient vraiment bons pour moi. J’ai eu de la nourriture supplémentaire. J’ai pu regarder ‘Jersey Shore’ tous les jeudis, ce qui était vraiment cool. “

“J’étais un peu inquiet parce que c’était ma saison de mariage, donc tous les jeudis, je suis en fait en prison, je ne peux aller nulle part, je ne suis pas avec ma femme en train de le regarder à la télévision”, a-t-il noté. “Donc c’était un peu surréaliste. Mais maintenant je suis chez moi et j’en profite.”

“Jersey Shore: vacances en famille” revient à MTV le 27 février à 20 h.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

24 a 25 ans! JWoww célèbre l’anniversaire de BF avec Jersey Shore Costars