Mike «The Situation» Sorrentino parle de son retour à «Jersey Shore», «dit qu’il n’y a pas de sensation»

Récemment, il y a eu deux développements passionnants pour les fans de Jersey Shore. D’abord et avant tout, «Jerzdays» est de retour avec ce qui ressemble à une saison incroyablement dramatique remplie de nombreux moments réconfortants. Ce qui nous amène au deuxième développement passionnant – le retour du seul et unique Mike «The Situation» Sorrentino.

Après huit mois de prison, Sorrentino fait son retour triomphal sur Jersey Shore: vacances en famille. Découvrez ce que Sorrentino pensait de rejoindre sa famille Jersey Shore pour une nouvelle saison de plaisir.

«La situation» va en prison

En janvier 2019, Sorrentino est allé à la prison fédérale pour évasion fiscale. Après des années de traitement des frais juridiques et des affaires judiciaires, Sorrentino était plus qu’heureux de remplir cette dernière exigence afin qu’il puisse vraiment mettre son passé derrière lui.

Côte du New Jersey: les vacances en famille se sont poursuivies en l’absence de Sorrentino. Bien que les colocataires aient certainement manqué leur ami, cela ne les a pas empêchés de faire la fête. La famille a entrepris plusieurs aventures sans «The Situation», y compris une visite dans un ranch de New York du nord de l’État et un voyage à Las Vegas pour voir Vinny Guadagnino jouer avec Chippendales.

Mike est heureux d’être de retour

Lorsque la peine de Sorrentino a pris fin en septembre 2019, les caméras de Jersey Shore étaient là pour capturer sa libération et ses retrouvailles avec son épouse Lauren Pesce, suivies d’une réunion avec ses colocataires.

“Il n’y avait aucune sensation”, a déclaré Sorrentino à propos de la réunion avec ses amis et sa famille. Dans une interview avec People Now, Sorrentino a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre de retourner travailler avec ses colocataires, qu’il considère comme de la famille. “Être réuni avec eux était tout simplement le meilleur”, a rappelé Sorrentino. Bien sûr, il était également heureux d’être de retour avec sa femme, l’appelant un «ange».

«La situation» a manqué certaines situations

La famille de Jersey Shore avait beaucoup de choses à faire pendant que Sorrentino était en prison. La colocataire Deena Cortese a eu son fils CJ pendant que Sorrentino purgeait sa peine. Dans une interview avec Decider, Cortese a jubilé à l’idée d’avoir Sorrentino à nouveau: “Nous avions besoin de cette partie rafraîchissante de la maison.” Nicole «Snooki» Polizzi a également accueilli son troisième enfant, Angelo, pendant que Sorrentino était en prison. Les deux boulettes de viande ne pouvaient pas attendre que Big Daddy Sitch rencontre leurs mini-boulettes de viande.

Quelques autres situations se sont déroulées pendant que Sorrentino était absent. Le divorce de Jenni “JWoww” Farley avec Roger Mathews a été finalisé. Guadagnino a terminé son deuxième passage avec Chippendales à Las Vegas. Ronnie Ortiz-Magro s’est installé dans un centre de bien-être après les montagnes russes d’une relation avec l’ex-petite amie Jen Harley.

Bien qu’il ne soit pas là en personne, il est probable que Sorrentino ait trouvé d’autres moyens de démontrer son amour et son soutien de la prison pendant tout cela.

Quelle est la prochaine étape pour Sorrentino

Les fans peuvent s’attendre à ce que Sorrentino consomme beaucoup de «nourriture» cette saison de vacances en famille et peut-être même une ou deux farces. Il est toujours un croisé sur le chemin de la positivité, donc les fans pourraient également avoir un aperçu de lui en inspirant d’autres à un moment donné de la nouvelle saison.

La famille Sorrentino pourrait également grandir très bientôt. Après que Pesce a subi une fausse couche l’année dernière, le couple a annoncé qu’il tentait de tomber enceinte à nouveau en novembre 2019. Peut-être que 2020 apportera une toute nouvelle «situation» au mélange de Jersey Shore.

