Mike Tyson a révélé la raison bizarre de ne plus s’entraîner

L’histoire de Mike Tyson a été absolument remplie de sommets triomphants et de points bas choquants. Il est passé d’une enfance troublée à un maître du ring de boxe.

Il est ensuite passé du haut du jeu à une cellule de prison. Après sa libération, il est passé de riche et célèbre à la faillite. Enfin, il est passé de la dépendance à la cocaïne à la sobriété.

Pendant tout ce temps, il a reconstruit sa vie en s’appuyant sur sa famille et en entrant dans l’industrie légale de la marijuana.

Ces jours-ci, l’histoire de Tyson est celle de la rédemption, de la maîtrise de soi et de la récupération, et il dit rapidement aux interviewers qu’il a dû faire des changements majeurs dans sa vie. Étonnamment, l’un de ces changements consiste à s’abstenir de s’entraîner.

Examinons de plus près l’ascension et la chute de Tyson, et ce qu’il a peur de frapper le tapis roulant pourrait faire à sa nouvelle approche de la vie.

Mike Tyson fait face à des accusations criminelles et à une grave dépendance

Alors qu’il n’avait que 20 ans, Tyson est devenu le plus jeune champion de boxe poids lourd au monde. C’était en 1986, et en 1990, il perdrait son titre et risquait une peine de prison pour condamnation pour viol.

Tyson a perdu un procès d’un an pour tenter de se défendre contre les accusations de Desiree Washington, candidate à Miss Black America. Il a été condamné à six ans de prison et a eu du temps ajouté à sa peine pour avoir menacé un garde.

Tyson a été libéré de prison trois ans au début de 1995. Lorsqu’il est sorti, il est revenu sur le ring et a gagné en notoriété pour sa brutalité et son instabilité. Mordre l’oreille de l’adversaire Evander Holyfield lors d’un match en 1997 est devenu l’un de ses moments les plus mémorables.

Tyson encourrait une nouvelle peine d’emprisonnement lorsqu’il a été reconnu coupable d’agression contre des automobilistes en 1998. Il a purgé neuf mois d’une peine d’un an.

Lorsqu’il a été libéré, il est de nouveau revenu sur le ring, mais lorsqu’il a été testé positif à la marijuana en 2000, l’une de ses principales victoires a été annulée. Il a fait face à diverses accusations d’agression et de harcèlement sexuel pendant cette période, et il a commencé à perdre régulièrement des combats.

En 2003, l’ancien champion était en grande difficulté. Sa deuxième épouse, Monica Turner, a demandé le divorce pour adultère. Il a déposé son bilan et vendu son manoir au rappeur 50 Cent pour 4 millions de dollars.

Le canapé Tyson a sauté et a tenté de se refaire une vie avant de se retrouver en Arizona en 2005. Une fois de plus, il s’est retrouvé du mauvais côté de la loi. Après avoir failli s’écraser sur une voiture de police, Tyson a été arrêté pour possession de stupéfiants.

La famille de Mike Tyson a fait face à une tragédie qui a changé sa vie

Mike Tyson | Frederick M. Brown / .

Tyson a connu une vie amoureuse tumultueuse. Avec deux divorces publics derrière lui, Tyson avait engendré sept enfants connus avec plusieurs femmes. Tyson a gardé l’identité de la mère de certains enfants hors de vue du public.

En 2009, une tragédie a frappé la famille de Tyson lorsque sa fille de 4 ans, Exodus, s’est étranglée accidentellement sur un tapis roulant dans la maison de sa mère. Ce moment semblait être un tournant pour Tyson qui dit qu’il ne s’en remettra jamais.

Il savait qu’il devait faire un changement: «Je me suis rendu à une puissance supérieure. J’ai dit: «Aidez-moi. Je ne peux plus rien faire. Guide-moi. Dieu, qui que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. . . “

La même année, Tyson s’est marié pour la troisième fois. Il attribue son mariage à Lakiha «Kiki» Spicer comme la force directrice de sa vie.

“Si je n’étais pas marié, je serais très différent”, a expliqué Tyson. «Je serais toujours ce connard violent parce que c’est tout ce que je savais autrefois – comment blesser les gens. J’avais l’habitude de faire tout ça et je ne me souciais pas des répercussions. Mais je me suis rendu maintenant. “

Mike Tyson a créé une nouvelle vie basée sur la maîtrise de soi

Ces jours-ci, Tyson essaie de vivre sa vie d’une manière très différente de son passé chaotique et criminel. Il admet qu’il s’est retrouvé pris dans la renommée et la fortune de son ancienne vie. Il sait également que les moments sombres auxquels il a dû faire face l’ont changé.

Ces jours-ci, il essaie d’éviter de retomber dans ses vieilles habitudes. Une partie de cette maîtrise de soi consiste à éviter les entraînements. Dans une interview avec Joe Rogan, Tyson a expliqué que s’entraîner était lié à son ancien moi.

“Tout cela réactive mon ego”, a expliqué Tyson. “Si je réactive mon ego, je vais perdre dans la vie.”