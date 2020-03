Mike Tyson attend avec impatience la mort parce que vivre est une «lutte»

Mike Tyson est l’un des boxeurs les plus célèbres au monde. C’est parce que, en plus d’être l’un des champions des poids lourds les plus effrayants, il a également eu un passé troublé et notoire.

De nos jours, il va mieux cependant. Il a un podcast, une carrière d’acteur et même une entreprise de mauvaises herbes populaire à son nom. Mais quand même, il porte quelques sombres pensées avec lui.

Cheminement de carrière de Mike Tyson

Tyson était une menace de boxe dans les années 80. Aucun boxeur depuis que Muhammad Ali n’avait attiré l’attention de Tyson. Et la façon dont Tyson l’a fait était complètement différente de la façon dont Ali l’a fait.

Tyson était un simple artiste à élimination directe. Il monterait sur le ring et après quelques minutes, il serait sorti vainqueur.

Peu importait vraiment qui était son adversaire, il frappait presque toujours le coup de grâce. Finalement, il est devenu le champion poids lourd du monde et il a rapidement pris l’Amérique d’assaut. Mais après la mort de son mentor et de son entraîneur, il n’a pas fallu longtemps avant que sa vie ne devienne incontrôlable.

Il a été reconnu coupable de viol en 1992 et a été condamné à trois ans de prison pour le crime. Cela a mis un terme à sa carrière de boxeur, mais cela a également laissé une énorme tache sur son héritage.

Malgré cela, il a finalement fait son retour en boxe, mais d’autres boxeurs, comme Evander Holyfield, ont trouvé des fissures dans son armure. Après quelques pertes, il est devenu clair qu’il devait prendre sa retraite, et c’est ce qu’il a fait.

Crimes et tragédies de Mike Tyson

Mike Tyson | Frederick M. Brown / .

Tandis que sa carrière de boxeur se déroulait, les problèmes de colère de Tyson débordaient également dans sa vie personnelle. Cela n’a pas aidé que Tyson ait eu une enfance difficile.

Non seulement il faisait partie d’un gang de rue avant de commencer la boxe, mais il avait également un problème de colère. Cette affaire s’est transformée en un cas de violence domestique contre sa première épouse, Robin Givens.

Après leur divorce, Tyson continuerait à essayer de trouver l’amour. Malheureusement pour Tyson, il n’a pu épouser sa femme actuelle qu’après une tragédie qu’il a traversée.

En 2009, la fille de 4 ans de Tyson, Exodus, est décédée accidentellement à son domicile. Cette tragédie a profondément blessé Tyson, et c’est en partie pourquoi il a décidé de faire le noeud avec sa femme actuelle, Lakiha Spicer.

Avec toute cette tragédie, cette violence et cette mort autour de la vie professionnelle et personnelle de Tyson, il n’est pas surprenant qu’il ait des pensées sombres en ce qui concerne la vie et la mort.

Réflexions de Mike Tyson sur la vie et la mort

Comme Insider l’a signalé, Tyson n’a pas peur de mourir. Il pense que la vie est un combat car il est au sommet du monde et il est aussi au fond. Tyson, après avoir gagné plus de 400 millions de dollars de ses combats de boxe, a réussi à tout perdre à cause de ses mauvais choix.

En raison de cette perspective unique sur la vie, les pensées de Tyson sur la renommée et la richesse ont changé. Comme l’a rapporté Insider, Tyson a déclaré: «Nous pensons que nous sommes quelqu’un. Qui est le f ***? Nous ne sommes rien! Nous venons de s ***, nous pensons que nous sommes spéciaux! La célébrité est une merde. »

Tyson a également déclaré, en ce qui concerne la vie contre la mort: «Vivre pourrait être plus compliqué que de mourir pour moi. Parce que vivre demande beaucoup de courage. Sans courage, vous ne pouvez pas gérer la vie. ”

Cela reflète toute la tragédie et la douleur que Tyson a eues dans sa vie. Mais alors que Tyson dit qu’il a hâte de mourir, il ne veut pas dire qu’il est suicidaire.

Comme Insider l’a rapporté, les pensées de Tyson sur la vie et la mort font partie de la façon dont il fait face aux mauvaises choses de sa vie.

«J’ai déjà manipulé de mauvaises choses, c’est ma vie. Donc je ne trébuche pas sur de mauvaises choses. Quand de mauvaises choses se produisent, je m’efforcerai toujours de faire quelque chose. Je ne serai pas découragé », a déclaré Tyson.