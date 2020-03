2020-03-04 01:30:04

Mila Kunis et Ashton Kutcher essaient d’être “loufoques” avec leurs enfants car ils veulent les faire rire.

Mila Kunis et Ashton Kutcher sont des parents “loufoques”.

La star de “ Friends With Benefits ” et l’acteur de 42 ans ont leur fille Wyatt, cinq ans, et leur fils Dimitri, trois ans, et ont admis que leur vie familiale était généralement remplie de blagues idiotes et de beaucoup de rires – bien que leurs enfants n’en fassent pas ” Je les trouve toujours amusants.

S’exprimant dans le nouveau podcast iHeartRadio de Brit Morin, Teach Me Something New, Ashton a déclaré: “J’essaie parfois de lire les livres de notre fille dans la voix des personnages, et [Wyatt is] comme «Papa, tu peux juste utiliser ta vraie voix?

“Je vais faire Peppa Pig avec un accent anglais. Et puis papa Pig, le tout. Et elle dit,” Papa, fais ta voix normale. ” ”

Mila, 36 ans, a ajouté: “Nous sommes des parents très loufoques en ce qui concerne nos enfants, mais qui n’ont pas de compétences … Je pense que ce sont juste des idiots.

“Je pense que nous sommes très à l’aise avec le fait que nous agissons comme un idiot à la maison, mais peut-être que cela vient de l’idée d’être à l’aise dans votre propre corps, dans votre propre peau, et dans votre esprit et de ne pas avoir peur de faire un idiot de toi-même.”

Mais la fille du couple ne veut pas seulement entendre ses parents parler avec un accent différent, car elle souhaite également en savoir plus sur leur vie avant sa naissance.

Mila a expliqué: “[Wyatt] sait maintenant tout sur nous. Je veux dire, littéralement, elle est comme, ‘Raconte-moi une histoire de ta vie?’ et vous vous dites: “Très bien, laissez-moi penser à une histoire.” Mais après un certain temps, vous manquez d’histoires. Donc [Ashton] doit aller et commencer à créer des histoires de la vie réelle. Parce que vous manquez littéralement d’histoires. ”

Malgré leurs modes de vie somptueux, Mila et Ashton refusent de tout remettre à leurs enfants dans une assiette car ils veulent toujours qu’ils comprennent la valeur de l’argent.

La star de “Bad Moms” a dit précédemment: “C’est tellement important parce que [Ashton and I] venaient de milieux de pauvreté assez solides et ont grandi très pauvres et sont très bien faits et savent très bien ce que vaut un dollar. Rien ne nous a été remis.

«Il s’agit de leur apprendre dès le plus jeune âge que, vous savez,« maman et papa ont peut-être un dollar, mais vous êtes pauvre. Vous êtes très pauvre, vous n’avez rien. Maman et papa ont un compte bancaire. “

