Miles Teller dit que le coronavirus est la seule chose qui puisse arrêter Tom Cruise

Miles Teller dit qu’il a appris à connaître Tom CruiseLes forces et les faiblesses de ce film tournent plutôt bien le très attendu “Top Gun: Maverick”.

Et tandis que le jeune acteur continuait de jouer dans la suite de la star emblématique de Los Angeles mardi, il a pris un moment pour réfléchir à la façon dont Cruise – qui a réussi à représenter de manière convaincante des héros d’action pendant des décennies – allait gérer l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), qui a infecté plus de 94 000 et tué plus de 3 200, selon de récents rapports des médias.

“C’est probablement le seul ennemi – un antagoniste – que Tom n’a pas pu vaincre”, a déclaré le joueur de 33 ans lors d’une course d’épicerie devant un Whole Foods local.

Teller a poursuivi en disant que «l’éthique de travail» de Cruise pourrait être intimidante. Il a également noté à quel point le penchant de 57 ans pour ses propres cascades était quelque chose que Teller et ses autres co-stars ont essayé d’imiter lors du tournage de la suite de “Top Gun” de 1986.

“Nous étions tous un groupe de mini-Toms sur le film parce que nous étions, vous savez, nous avons fait toutes nos propres cascades. Nous étions dans les jets tout le temps”, a admis la star de “Whiplash”.

“Nous tirions jusqu’à 8 G, nous avons eu 3 mois d’entraînement en vol”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus ont suspendu la production du septième épisode de la franchise “Mission: Impossible” de Cruise, car le film était prévu pour un tournage de trois semaines à Venise, en Italie.

L’Italie a signalé 3 089 personnes infectées par un coronavirus et 107 décès au total à ce jour, selon Le New York Times.

“Par une grande prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et les efforts du gouvernement vénitien local pour arrêter les rassemblements publics en réponse à la menace du coronavirus, nous modifions le plan de production”, a déclaré un représentant de Paramount Pictures – qui distribue “Top Gun: Maverick” – a déclaré dans un communiqué.

D’autres projets cinématographiques et télévisuels ont également été affectés, avec “No Time to Die” – le dernier film Bond de Daniel Craig – déplacé d’une ouverture d’avril à un novembre, et l’émission de téléréalité “Amazing Race” reportant la production pour le moment.

Aucun mot pour l’instant si la date de début prévue du 24 juin pour “Top Gun: Maverick” sera modifiée.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Les étoiles prennent des précautions pour le coronavirus à partir de 30 000 pieds