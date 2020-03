Miley Cyrus a-t-elle arrêté de jouer? Elle a dit une fois qu’elle ne recommencerait jamais

Ces jours-ci, Miley Cyrus est surtout connue pour sa musique. Mais il y a dix ans, beaucoup auraient été plus susceptibles de l’appeler actrice, étant donné son rôle principal dans la série Hannah Montana de Disney Channel. Cyrus n’a pas fait autant de comédies que ce à quoi on pourrait s’attendre pour quelqu’un qui a commencé comme elle. A-t-elle complètement quitté Hollywood?

Miley Cyrus a joué dans «Hannah Montana»

Miley Cyrus sur le tapis rouge du film 'Hannah Montana – The Movie'

Pour certaines célébrités, il peut être difficile de cerner leur rôle d’évasion. Et même si elle avait quelques très petits crédits à son nom avant, il n’y a aucun doute dans l’esprit de personne que Hannah Montana était ce qui a fait de Cyrus une star.

L’actrice est apparue dans la série de 2006 à 2011, et cela l’a amenée de «la fille de Billy Ray Cyrus» à une célébrité à part entière. La série était si grande que Cyrus avait des croisements sur d’autres propriétés Disney et avait même sa propre sortie en salles avec Hannah Montana: The Movie.

Elle a lancé sa carrière cinématographique avec «The Last Song»

Avant même la fin de Hannah Montana, Cyrus était prêt à passer à autre chose. Elle a joué dans le drame romantique The Last Song, basé sur le livre de Nicholas Sparks du même nom. Ce fut une période charnière dans sa carrière: non seulement elle a joué dans un grand film de studio, mais elle se séparait de son personnage précédent.

Beaucoup de choses ont changé pour Cyrus avec ce film. C’est là qu’elle a rencontré son futur ex-mari, Liam Hemsworth, et devait agir comme une transition vers des rôles plus adultes. Malheureusement, elle n’a jamais pu maintenir cet élan.

La musique a toujours fait partie du jeu de Cyrus

Dès le début, Cyrus était également musicien. Son personnage dans Hannah Montana – Miley Stewart – est elle-même une interprète, qui traite de super-célébrité tout en essayant d’équilibrer une vie normale. Si un peu de méta (surtout vu que son père a joué un personnage un peu comme lui dans la série), cela a servi de véhicule à Cyrus pour montrer constamment ses capacités tout en restant à son «travail de jour».

Bien qu’elle ait ensuite dû travailler pour s’établir en tant qu’artiste distincte du personnage de Disney Channel créé pour elle, Cyrus a continué à jouer des rôles qui lui permettent de s’exprimer musicalement. Par exemple, elle a chanté «When I Look at You» pour la bande originale de The Last Song.

À un moment donné, elle a cessé d’agir

Les films suivants de Cyrus, comme le drame romantique LOL et la comédie d’action So Undercover, n’ont pas bien fonctionné au box-office. Elle s’est donc recentrée sur sa carrière musicale. Dans une émission spéciale MTV 2013, elle a annoncé son désir de cesser de jouer en disant: «J’ai fait un film et je suis revenue et j’ai dit:« Je ne recommencerai plus jamais. Je vais faire de la musique pour le reste de ma vie. »

Cependant, nous savons maintenant que ce n’était pas tout à fait vrai. En plus d’apparitions camées plus décontractées, Cyrus a joué dans la mini-série Amazon Crisis in Six Scenes en 2016. Et en 2019, elle a joué dans un épisode de Black Mirror “Rachel, Jack et Ashley Too” dans le rôle d’Ashley O, une pop star qui est marre de son image fabriquée.

Cyrus n’a pas agi depuis cet événement tragique

Cyrus ne poursuit pas exactement une carrière dans le cinéma ou la télévision en ce moment – c’est clair. Et, à notre connaissance, elle n’a assumé aucun rôle depuis l’épisode Black Mirror. Chose intéressante, ce n’est peut-être pas une coïncidence.

Dans son profil Vanity Fair 2019, Cyrus a révélé qu’elle tournait «Rachel, Jack et Ashley Too» en Afrique du Sud lorsque la maison de Malibu qu’elle a partagée avec son fiancé d’alors, Hemsworth, a brûlé dans les incendies de Woolsey en octobre 2018. Cette «inquiétante» «L’expérience pourrait être ce qui l’a empêchée de retourner au théâtre.