Miley Cyrus agité par le poème de Cody Simpson

2020-04-03 12:30:07

Miley Cyrus s’est énervée quand Cody Simpson a lu un poème d’amour qu’il avait écrit à son sujet et l’a décrite comme “la plus belle”.

Miley Cyrus s’est énervée quand Cody Simpson a lu un poème d’amour qu’il avait écrit à son sujet.

La chanteuse de “ Wrecking Ball ” avait son petit ami – avec qui elle sortait depuis six mois – en tant qu’invitée dans son émission en direct sur Instagram “ Bright Minded ” pour discuter de l’écriture de vers avant la sortie de son livre “ Prince Neptune ” et elle était dépassée. quand il l’a décrite comme “la plus belle”.

Cody a lu: “Dans la nuit antique, elle rentre de nouveau chez elle dans les étoiles.

“J’essaie de la chasser là-bas, mais je ne réussis pas parce que je ne peux pas respirer aussi haut dans les cieux radieux où elle s’attarde. Je ne peux que l’admirer d’en bas, humble poète aux yeux étoilés avec le désir de ce qui est le plus beau. Et elle est la plus belle. Tous les autres … ”

Il a ensuite été coupé alors que Miley, agitée, l’interrompait: “Bébé!”

Elle l’a ensuite laissé finir son verset, et il a lu: “… dors dans les forêts d’hiver, mais c’est elle qui nage au soleil et ne brûle pas.”

Après que Cody eut fini de lire, la star de 27 ans a admis qu’elle se sentait “flippée” par le poème.

Elle s’est exclamée: “Baaaaaabe. J’ai peur! Je suis la plus belle?”

Cody a confirmé: “Tu es la plus belle, bébé.”

La chanteuse de 23 ans avait prévenu sa petite amie qu’elle se sentirait “bizarre” en lisant le poème après avoir admis qu’elle s’était sentie mal à l’aise lorsque son autre invitée, Lili Reinhardt, avait lu sa propre composition.

Miley avait dit: “Avez-vous vu où Lili lisait sa poésie, et je suis devenu bizarre parce que je ne suis pas bon avec la bouillie?”

Cody a prévenu: “Ouais, eh bien, tu vas devenir encore plus bizarre maintenant. Les gars, donc en gros j’ai un des poèmes de ce livre qui parle de Miley. Je vais le lire pour vous tout de suite. droite.”

Le couple a échangé des messages «Je t’aime» avant que la chanteuse de «Pretty Brown Eyes» ne mette fin à son appel, incitant Miley à plaisanter, c’est pourquoi elle était tombée amoureuse de lui.

Elle a plaisanté: “Il est le seul à m’avoir raccroché le premier. C’est pourquoi j’aime ce gars. Tu sais? C’est ce dont j’ai besoin.”

Mots clés: Miley Cyrus, Cody SImpson, Lili Reinhardt

