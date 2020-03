Miley Cyrus appelle à la compassion face à la pandémie de coranvirus

2020-03-16 07:30:05

La pop star Miley Cyrus a appelé à la compassion face à la pandémie de coranvirus.

La pop star de 27 ans a exhorté le public américain à ne pas stocker de nourriture au milieu de la crise sanitaire, avertissant que “plus nous amasserons, plus les nécessités rares et chères deviendront”.

Miley a écrit sur Instagram: “PERSONNE n’a besoin de chaque soupe dans le magasin, plus nous accumulons les nécessités plus chères et clairsemées, en laissant beaucoup sans essentiellement.

“C’est le moment idéal pour pratiquer la retenue … il est incroyablement difficile de prendre des décisions intelligentes en paniquant. (Sic)”

Miley – qui compte 105 millions de followers sur Instagram – a insisté sur le fait qu’il y avait “assez de choses à faire si nous prenons soin les uns des autres”.

Elle a écrit: “Mais réfléchissez-y à deux fois avant de suivre la peur et d’être inconsidéré. Il y a de quoi faire le tour si nous prenons soin les uns des autres. C’est un beau moment pour diriger! (Sic)”

Pendant ce temps, Lady Gaga a récemment annoncé qu’elle avait décidé de s’auto-mettre en quarantaine et de “ne pas sortir avec des personnes de plus de 65 ans” au milieu de la crise des coronavirus.

La chanteuse de 33 ans s’est rendue sur Instagram pour révéler comment elle fait face à la crise sanitaire mondiale et pour offrir quelques mots de soutien à ses partisans.

Gaga a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “J’ai donc parlé à certains médecins et scientifiques. Ce n’est pas le plus facile pour tout le monde en ce moment, mais la chose la plus gentille / la plus saine que nous pouvons faire est l’auto-quarantaine et ne pas sortir avec des personnes de plus de 65 ans et j’aimerais pouvoir voir mes parents et mes grand-mères en ce moment, mais c’est beaucoup plus sûr de ne pas les rendre malades au cas où je les aurais. Je traîne à la maison avec mes chiens. Je t’aime le monde, nous “Je m’en sortirai. Croyez-moi, j’ai parlé à Dieu – elle a dit que ça allait aller. (sic)”

