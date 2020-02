Miley Cyrus clignote des «fous» pour aider Cody Simpson à mieux chanter

2020-02-27 19:30:03

Miley Cyrus montre ses morceaux à son petit ami Cody Simpson lorsqu’il est en studio d’enregistrement, car cela l’aide à mieux chanter.

Miley Cyrus clignote ses “fous” pour aider son petit ami Cody Simpson à mieux chanter.

La hitmaker de «Wrecking Ball» a révélé qu’elle se déchaîne les seins lorsque la chanteuse australienne de 23 ans est en studio d’enregistrement, car cela le fait sourire, ce qui, à son tour, «aide à tanguer en égayant le son».

Cody a publié une photo de lui en studio sur Instagram mercredi (26.02.20) et la pop star de 27 ans a commenté ci-dessous: “Où est la capture d’écran de moi qui clignote avec mes fous pendant que vous enregistrez. Conseil: Souriez quand vous chanter “aide à la hauteur en éclaircissant le son. (sic) ”

Il y a quelques semaines, Cody a fait la une des journaux lorsqu’il a été vu se rapprocher d’autres femmes qui, selon certains témoins oculaires, «flirteraient» en public.

Cependant, il a décrit plus tard les accusations comme “stupides” – insistant sur le fait qu’il était attaché au hitmaker “The Climb” – et a affirmé que lui et Miley étaient heureux ensemble.

Mais ce n’est pas la première fois que le couple suscite des spéculations sur le fait qu’ils soient sur les rochers alors qu’en décembre, Miley a mis la main à la pâte lorsqu’elle a partagé une chanson qu’elle avait écrite il y a quelques années intitulée “ My Sad Christmas Song ”.

En postant le morceau sur Twitter, elle l’a légendé: “Une triste chanson de Noël que j’ai écrite il y a quelques années juste avant les vacances. Je me sentais comme si je ne pouvais pas être avec celle que j’aimais. Même avec une maison pleine de la famille et des amis, je me sentais toujours seul … D’une manière qui me semble toujours pertinente et quelqu’un qui lit ceci en ce moment pourrait éventuellement se rapporter! Si vous vous sentez seul cette saison, sachez que VOUS ÊTES COMPLÈTEMENT FAIT DE MAGIE! Vous êtes aussi spécial qu’un flocon de neige magnifiquement unique et j’espère que dans votre âme se sent la lumière, l’espoir, la paix … et la joie de savoir à quel point vous êtes singulièrement incroyable! L’amour gagne toujours! (sic) ”

Cependant, ces rumeurs ont été rapidement mises au lit lorsque Cody s’est envolée pour le Tennessee depuis Los Angeles, en Californie, à Noël pour être avec Miley et sa famille.

Un initié a déclaré à l’époque: “Miley et Cody ont leur vie séparée. Cody a dû rester à Los Angeles mais a rendu visite à Miley dans le Tennessee. Ils ont une relation très facile.

“Ils se voient quand ils le peuvent, et quand ils sont séparés, les choses vont bien aussi. Cela fonctionne pour les deux … Ils sont très heureux ensemble.”

Miley et Cody se sont réunis en octobre de l’année dernière – deux mois seulement après sa rupture avec son mari Liam Hemsworth, qu’elle a depuis divorcé.

