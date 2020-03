Miley Cyrus fait équipe avec Demi Lovato pour la série IGTV

2020-03-17 15:30:07

La hitmaker de Slide Away Miley Cyrus s’est associée à Demi Lovato pour sa nouvelle série Instagram Live TV.

Miley Cyrus s’est associée à Demi Lovato pour sa nouvelle série IGTV «Bright Minded: Live with Miley».

La chanteuse de 27 ans héberge une série quotidienne Instagram Live à partir de son compte, qui voit ses experts et des célébrités interviewer sur leurs pratiques pour rester positif pendant la pandémie de coronavirus.

Lundi (16.03.20), elle s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux pour annoncer que son dernier invité sera le hitmaker Demi Désolé.

Elle a taquiné: “Je suis totalement paniquée et je pense que mes fans et mes suiveurs feront de même. ‘Bright Minded: Live with Miley’ vient d’atteindre un tout nouveau niveau. L’une des femmes les plus inspirantes que j’ai l’honneur de appeler une amie au cours des 15 dernières années s’est rendue disponible pour participer à mon émission Insta Live. ”

Le hitmaker “ Slide Away ” a révélé que Demi, 27 ans, serait prête à discuter avec son copain des différentes façons dont elle reste optimiste pendant les périodes sombres et des tactiques qu’elle utilise.

Elle a poursuivi: “Ya’ll va littéralement paniquer … Demi Lovato va être sur mon émission demain et nous allons parler de la façon dont elle reste forte, optimiste et utile des exercices qu’elle utilise activement pour rester Je suis tellement excité pour demain. ”

Miley a commencé à filmer sa série lundi avec son propre thérapeute, le Dr Daniel Amen, dans l’espoir que cela “éclairera une période sombre”.

Présentant son premier invité, elle a écrit: “Aujourd’hui, je fais le premier instalive de ma nouvelle série IGTV” BRIGHT MINDED: Live With Miley “où l’accent est resté LIT AVEC AMOUR dans les temps sombres! L’invité d’aujourd’hui est mon thérapeute, le Dr Daniel Amen x10 auteur à succès du NY Times et fondateur d’Amen Clinics, une clinique d’imagerie cérébrale de premier plan! Nous discuterons de la conservation de l’esprit dans les temps sombres.

La star de “ Hannah Montana ” a ensuite expliqué pourquoi elle avait décidé de commencer la série après que le gouvernement ait suggéré au public de rester à l’intérieur pour éviter de propager le virus.

Elle a expliqué: “J’ai contacté ma communauté et j’ai eu une excellente réponse jusqu’à présent! Tellement excitée d’annoncer les invités et j’aimerais que vous soumettiez qui vous aimeriez voir le plus sur ma série! Cette série ne sera PAS politique, ou même sur la maladie – c’est purement pour ESPOIR et évasion!

“Moi et mes invités en utilisant notre influence et notre plateforme pour apporter de l’optimisme tout en nous connectant de loin dans une période de distanciation sociale, cela prouvera que cela ne signifie pas l’isolement! Nous avons la chance d’avoir une technologie qui nous permet de rester unis! Miley (sic ) ”

La série sera diffusée du lundi au vendredi.

Mots clés: Miley Cyrus, Demi Lovato

Retour au flux

.