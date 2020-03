Miley Cyrus: le coronavirus a un impact positif sur l’environnement

2020-03-26 01:30:04

Miley Cyrus estime que la pandémie de coronavirus a un impact positif sur l’environnement, car l’auto-isolement des personnes signifie qu’il y a moins de voitures sur les routes.

Miley Cyrus pense que la pandémie de coronavirus a un impact positif sur l’environnement.

La chanteuse de 27 ans estime que, comme la maladie respiratoire oblige des millions de personnes à s’isoler chez elles, la planète reçoit “un peu de soulagement” en ce qui concerne le changement climatique, car il y a actuellement moins de voitures sur les routes et moins d’usines “vomissent sur la beauté de Mère Nature chaque jour”.

Elle a dit: “Je sais que certains d’entre nous ont vu des vidéos virales de ciels plus bleus, de dauphins dans des eaux où nous ne les avons pas vus. Donc, Mère Nature, non seulement nous faisons une pause en ce moment, mais elle commence de soulagement, car il y a beaucoup moins de voitures sur l’autoroute. Les gens ne travaillent pas tous les jours, donc nous ne vomissons pas sur la beauté de Mère Nature chaque jour.

“Et nous commençons à voir à quoi cela ressemblerait si nous commencions à traiter le monde de manière plus responsable, afin d’obtenir ce petit genre d’air frais et une petite vision pour que nous puissions réellement voir physiquement ce qui se passerait si nous réellement concentré sur le changement climatique. ”

Miley est passionnée par l’environnement et dit que son activisme a été déclenché lorsqu’elle a perdu sa maison dans les incendies dévastateurs qui ont ravagé la Californie fin 2018.

Elle a ajouté: “J’ai beaucoup pensé aux incendies de Malibu. Nous avions perdu notre maison dans les incendies de Malibu, et je n’y ai pas vraiment fait face à l’époque parce que je filmais ‘Black Mirror’ et je suis revenue et j’ai avait la même attitude que moi maintenant, qui était de faire une liste de ce que je peux changer, de ce que je ne peux pas, et de l’accepter.

“Je ne pouvais pas changer le fait que la maison ait brûlé, mais je pouvais apporter des changements aux points focaux de mon activisme, qui parle plus du changement climatique.”

La hitmaker “ Slide Away ” attribue également les incendies à l’avoir aidée à évaluer ses choix dans la vie, car elle admet qu’elle ne regrette aucune des décisions qu’elle a prises car ils l’ont amenée là où elle est aujourd’hui.

S’adressant à Zane Lowe pour Apple Music, elle a déclaré: «Je dois me concentrer sur les choses qui ont fonctionné et sur les choses qui n’ont pas fonctionné, et sur ce que j’ai fait ou aurais pu faire ou ne pas faire. vraiment réfléchi beaucoup à mes choix et comment je suis arrivé là où je suis en ce moment. Et tous mes choix ne sont pas les meilleurs, mais je les referais. Je les referais car ils m’ont amené là où je suis , et en ce moment je me connecte avec des gens à un niveau qui est vraiment épanouissant, et je ne peux pas dire que je l’ai vraiment eu au cours des dernières années de façon constante. Cela a été un épanouissement constant. “

Mots clés: Miley Cyrus

