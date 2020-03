Miley Cyrus rend fabuleuse l’auto-quarantaine avec un live Instagram mettant en vedette Queens Trixie Mattel et Milk de RuPaul’s Drag Race

Rester à la maison est la nouvelle chose cool à faire. Jimmy Fallon héberge The Tonight Show depuis sa maison, Josh Gad lit des histoires aux enfants chaque soir et maintenant, Miley Cyrus passe du temps avec ses abonnés Instagram et quelques visages familiers de Drag Race de RuPaul. Voici comment Miley Cyrus aide (et comment vous pouvez aider) avec la pandémie de coronavirus.

Animatrice Miley Cyrus avec Alyssa Edwards, Shangela et Laganja Estranja | John Shearer / .

Miley Cyrus fait sa série «Bright Minded» sur les réseaux sociaux

Ce sont des moments déroutants et difficiles pour tout le monde. En conséquence, certaines célébrités se sont tournées vers les médias sociaux, utilisant leurs plateformes pour diffuser la positivité et collecter des fonds. Cela comprend la chanteuse, actrice et militante Miley Cyrus, fondatrice de la Fondation Happy Hippie et chef de la série «Bright Minded».

Ce quotidien «Instagram Live» est diffusé par Miley Cyrus (de chez elle, bien sûr) et présente d’autres personnalités publiques. Jusqu’à présent, “Bright Minded” a présenté Rita Ora, Jeremy Scott, Hailey Bieber et certains des anciens membres de la distribution de RuPaul’s Drag Race. Il y a même un marché en cours, dont certains bénéfices profiteront aux efforts de secours et de prévention des coronavirus.

Vendredi, Hailey Bieber et les reines de ‘RuPaul’s Drag Race’ ont rejoint Miley Cyrus

Ce n’est peut-être pas le premier Instagram “Bright Minded” de Miley Cyrus, et ce ne sera certainement pas le dernier. Mais ce vendredi a été un peu plus fabuleux, grâce aux reines de RuPaul’s Drag Race qui sont apparues sur le stream de Cyrus.

L’un des candidats en vedette était Trixie Mattel, ancien All-Star, artiste folk actuel et propriétaire de Trixie Cosmetics. Là, explique Trixie, elle fait également des diffusions en direct pour la charité. Cela comprend un flux lié aux jeux vidéo qui a lieu le mardi.

Puis, la saison 6 et la candidate All-Star, Milk, ont partagé ses conseils de maquillage avec la chanteuse de «Malibu». Cyrus a même appris comment Milk dessine ses lèvres avec une doublure. (Aucun rouge à lèvres n’est nécessaire, amis des écureuils!) Le lait a partagé: “J’utilise des cils à lèvres, j’utilise des ombres à paupières, j’utilise des poudres.”

Miley Cyrus était auparavant apparue en tant que juge invitée célèbre dans la saison 11 de RuPaul Drag Race, s’habillant même en tant que membre de l’équipage lors de la première. Elle est fan de longue date de la série et membre honoraire de la Haus of Edwards.

Miley Cyrus plaide pour diverses organisations à but non lucratif, y compris Feeding America

Ces flux en direct sont destinés à remonter le moral et à informer les téléspectateurs sur l’épidémie de coronavirus aux États-Unis. Ils aident également à sensibiliser et à collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif, dont Feeding America.

Selon le compte Twitter des artistes, elle animera probablement ces conversations quotidiennes du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 12 h 30. TVP. D’ici là, les fans peuvent soutenir les organisations dans la lutte contre le coronavirus.

«Beaucoup d’entre nous se sentent impuissants et désespérés! Canalisons cette énergie en action! Si possible, veuillez vous joindre à moi pour soutenir @FeedingAmerica @ 2HarvestMidTN @oasisnashville », a tweeté Miley Cyrus.

La musique de Miley Cyrus est disponible sur la plupart des principales plateformes de streaming. Pour en savoir plus sur Feeding America ou sur d’autres organisations caritatives avec lesquelles Miley Cyrus est impliquée, visitez leur site Web.