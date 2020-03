Miley Cyrus s’ouvre sur la religion

2020-03-22 20:30:05

Miley Cyrus a quitté son église parce qu’elle sentait que ses amis gays n’y étaient pas “acceptés” alors qu’elle luttait pour comprendre sa propre sexualité.

Le hitmaker de «Wrecking Ball» a parlé ouvertement avec son amie Hailey Baldwin de sa relation avec la religion et sa propre sexualité.

S’exprimant sur Bright Minded: Live with Miley, Hailey a partagé: “Je pense qu’il y a une différence entre être élevé à l’église et être adulte et avoir votre propre relation avec Dieu et Jésus et la spiritualité parce que ce que ma relation avec la foi a été élevée de cette façon est complètement différent de moi dans mon propre voyage en tant qu’adulte. J’ai trouvé une communauté ecclésiale qui travaille pour moi, où je me sens soutenu, aimé et accepté. ”

Alors que Miley a répondu: “J’ai eu du mal à trouver une relation avec Dieu qui a fonctionné pour moi en tant qu’adulte. Je pense que ce que je viens de vous retirer est que je suis autorisé à décider quelle est ma relation avec la spiritualité en tant qu’adulte qui ne fonctionne pas ne doit pas être aligné avec la façon dont il était quand j’ai été élevé. J’avais des amis gays à l’école. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté mon église, c’est qu’ils n’étaient pas acceptés. Ils ont été envoyés à la conversion thérapies … J’ai eu du mal à trouver ma sexualité aussi. ”

Pendant ce temps, Miley a précédemment déclaré qu’elle pensait qu’elle “devait être gay” parce que tous les hommes étaient “méchants”.

S’exprimant dans un Instagram Live aux côtés de son petit ami Cody Simpson, elle a déclaré: “Il y a de bonnes personnes là-bas qui se trouvent juste avoir des conneries. Je n’en ai jamais rencontré qu’un, et il est sur ce live. Il y a de bons hommes là-bas, les gars, n’abandonnez pas. Vous n’avez pas à être gay, il y a de bonnes personnes avec des connards là-bas, vous devez juste les trouver. Vous devez trouver une annonce * * k ce n’est pas de la pub ** k, vous savez. J’ai toujours pensé que je devais être gay, parce que je pensais que tous les gars étaient mauvais, mais ce n’est pas vrai. Il y a de bonnes personnes là-bas qui se trouvent juste avoir des conneries . Je n’en ai jamais rencontré qu’un et il est sur ce live. “

