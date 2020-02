Milla Jovovich donne naissance à un troisième enfant

2020-02-03 15:30:05

La star de “ Resident Evil ” Milla Jovovich a donné naissance à elle et à son mari Paul W.S. Le troisième enfant d’Anderson.

Milla Jovovich a donné naissance à une petite fille.

L’actrice de 44 ans – célèbre pour son rôle d’Alice dans la franchise de films ‘Resident Evil’ – a livré le tot dimanche (02.02.20), a confirmé Us Weekly.

Il s’agit du troisième enfant de Milla et de son mari, réalisateur et producteur britannique Paul W.S. Anderson, car ils ont déjà deux filles, Ever 12 ans et Dashiel, 4 ans.

La naissance a eu lieu peu de temps après que Milla a accédé à son compte Instagram dimanche pour dire à 3,1 millions de followers que la date d’échéance de sa fille était lundi (03.02.20).

Elle a écrit: “La date d’échéance est demain, alors préparez-vous à aller à l’hôpital à tout moment maintenant! C’est drôle parce que je pensais que notre troisième serait un jeu d’enfant, mais je suis vraiment très nerveuse, maintenant que je sais quoi attendez! Quoi qu’il en soit, j’espère que le prochain post que je ferai sera une photo de notre nouvelle petite fille! Souhaitez-moi bonne chance à tous !! (sic) ”

Milla a annoncé sa grossesse en août 2019 et il est intervenu quelques mois seulement après que la star de Hellboy a courageusement décidé de partager en mai de la même année qu’elle devait avoir un avortement “horrible” il y a deux ans après son début du travail à enceinte de seulement quatre mois lors d’un tournage en Europe de l’Est.

Milla a raconté au monde sa grossesse sur Instagram, Milla a précédemment posté: “J’ai encore frappé. Après avoir découvert que j’étais enceinte il y a 13 semaines, j’ai eu un mélange de sentiments allant de la joie totale à la terreur totale. En raison de mon âge et de la dernière grossesse, je ne voulais pas m’attacher à ce bébé potentiel trop rapidement. Ce n’était évidemment pas amusant et ces derniers mois, ma famille et moi vivions avec des épingles et des aiguilles en attendant une multitude de résultats de tests différents et passer la plupart de notre temps dans les bureaux des médecins. Dieu merci, nous sommes en clair ET nous avons découvert que nous avons été bénis avec une autre fille! Quoi qu’il en soit, souhaite-moi et mon bébé bonne chance! Je vous envoie beaucoup d’amour et je je vous tiendrai au courant de ma progression! Xoxo m (sic) ”

